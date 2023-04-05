05 апреля 2023
04 апреля 2023

Рыбак из ХМАО рассказал о приманке для ловли судака и окуней. Фото

Рыбаки из ХМАО поймали судака и окуней, используя балансир, блесну и мормышку
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки рассказали о приманке в соцсетях Фото:

Рыбаки из ХМАО поймали окуней и судака весом более двух килограмм, используя в качестве приманки балансир, блесну и мормышку. Об этом один из них сообщил в соцсетях.

«Пару выездов со льда. Первый — напарник словил судака (два килограмма 525 грамм), второй — половили полосатых. Балансир, блесна, мормышка», — написал пользователь Вася Васьков в группе «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что в Белоярском районе ХМАО озеро Мазямы привлекло большое количество рыбаков. Дмитрий Щербатов с товарищами поймали на озере окуней и щук.

Один из рыбаков поймал судака весом 2,5 килограмма
Один из рыбаков поймал судака весом 2,5 килограмма
Любители рыбалки наловили окуней
Любители рыбалки наловили окуней

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Рыбаки из ХМАО поймали окуней и судака весом более двух килограмм, используя в качестве приманки балансир, блесну и мормышку. Об этом один из них сообщил в соцсетях. «Пару выездов со льда. Первый — напарник словил судака (два килограмма 525 грамм), второй — половили полосатых. Балансир, блесна, мормышка», — написал пользователь Вася Васьков в группе «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что в Белоярском районе ХМАО озеро Мазямы привлекло большое количество рыбаков. Дмитрий Щербатов с товарищами поймали на озере окуней и щук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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