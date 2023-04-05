Рыбак из ХМАО рассказал о приманке для ловли судака и окуней. Фото

Рыбаки из ХМАО поймали судака и окуней, используя балансир, блесну и мормышку

06 апреля 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Рыбаки рассказали о приманке в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рыбаки из ХМАО поймали окуней и судака весом более двух килограмм, используя в качестве приманки балансир, блесну и мормышку. Об этом один из них сообщил в соцсетях. «Пару выездов со льда. Первый — напарник словил судака (два килограмма 525 грамм), второй — половили полосатых. Балансир, блесна, мормышка», — написал пользователь Вася Васьков в группе «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что в Белоярском районе ХМАО озеро Мазямы привлекло большое количество рыбаков. Дмитрий Щербатов с товарищами поймали на озере окуней и щук. Один из рыбаков поймал судака весом 2,5 килограмма «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]», «ВКонтакте» Любители рыбалки наловили окуней «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]», «ВКонтакте» «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]», «ВКонтакте»

Рыбаки из ХМАО поймали окуней и судака весом более двух килограмм, используя в качестве приманки балансир, блесну и мормышку. Об этом один из них сообщил в соцсетях. «Пару выездов со льда. Первый — напарник словил судака (два килограмма 525 грамм), второй — половили полосатых. Балансир, блесна, мормышка», — написал пользователь Вася Васьков в группе «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что в Белоярском районе ХМАО озеро Мазямы привлекло большое количество рыбаков. Дмитрий Щербатов с товарищами поймали на озере окуней и щук.