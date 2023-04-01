В Белоярском районе озеро Мазямы привлекло рыбаков количеством разной рыбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Белоярском районе ХМАО озеро Мазямы привлекло большое количество рыбаков хорошим уловом. Об этом сообщил рыболов из Белоярского Дмитрий Щербатов.

«Белоярский, озеро Мазямы. Погода поменялась,поиск стал обширнее, свое взяли до обеда», — написал Дмитрий Щербатов в группе «Охота на рыбалку 86» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях ему задали вопрос, много ли народу было на озере. По словам рыбака, он видел около 15 снегоходов, две установленных палатки и несколько «мотособак». Дмитрий Щербатов с товарищами поймали на озере большое количество окуней и несколько щук. Фото улова он разместил под постом.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Пермского края Илья Чуклинов поймал крупных рыб в Березовском районе ХМАО. Добычу он назвал «кабанчиками».

Щуки, окуни и другая рыба Фото: Дмитрий Мартынов, Вк