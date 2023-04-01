01 апреля 2023
31 марта 2023

В районе ХМАО озеро привлекло рыбаков хорошим уловом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
В Белоярском районе озеро Мазямы привлекло рыбаков количеством разной рыбы Фото:

В Белоярском районе ХМАО озеро Мазямы привлекло большое количество рыбаков хорошим уловом. Об этом сообщил рыболов из Белоярского Дмитрий Щербатов.

«Белоярский, озеро Мазямы. Погода поменялась,поиск стал обширнее, свое взяли до обеда», — написал Дмитрий Щербатов в группе «Охота на рыбалку 86» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях ему задали вопрос, много ли народу было на озере. По словам рыбака, он видел около 15 снегоходов, две установленных палатки и несколько «мотособак». Дмитрий Щербатов с товарищами поймали на озере большое количество окуней и несколько щук. Фото улова он разместил под постом.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Пермского края Илья Чуклинов поймал крупных рыб в Березовском районе ХМАО. Добычу он назвал «кабанчиками».

Щуки, окуни и другая рыба
Щуки, окуни и другая рыба
Фото:
Улов Дмитрия Щербатова
Улов Дмитрия Щербатова
Фото:

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В Белоярском районе ХМАО озеро Мазямы привлекло большое количество рыбаков хорошим уловом. Об этом сообщил рыболов из Белоярского Дмитрий Щербатов. «Белоярский, озеро Мазямы. Погода поменялась,поиск стал обширнее, свое взяли до обеда», — написал Дмитрий Щербатов в группе «Охота на рыбалку 86» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях ему задали вопрос, много ли народу было на озере. По словам рыбака, он видел около 15 снегоходов, две установленных палатки и несколько «мотособак». Дмитрий Щербатов с товарищами поймали на озере большое количество окуней и несколько щук. Фото улова он разместил под постом. Ранее URA.RU рассказало, что житель Пермского края Илья Чуклинов поймал крупных рыб в Березовском районе ХМАО. Добычу он назвал «кабанчиками».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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