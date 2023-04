New York Times: США давали Украине цели для убийства российских генералов

Украинская армия получала данные о местонахождении российских баз из США, передает NYT Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о местоположении военных баз России, что позволяло украинской армии убивать российских генералов. Об этом сообщает издание The New York Times. «На протяжении всего конфликта Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведывательная информация в режиме реального времени позволила украинцам атаковать российские силы, убивать высокопоставленных генералов и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта», — передает The New York Times. Авторы материала отмечают, что в связи обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится. Ранее стало известно, что секретные документы США и НАТО утекли в соцсети. Документы касались состояния украинской армии, а также американских планов по ее укреплению. Американское правительство не смогло ликвидировать утечку данных, передает телеканал 360.

