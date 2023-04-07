New York Times: США давали Украине цели для убийства российских генералов

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Вооруженные силы Украины. stock, выстрел, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
Украинская армия получала данные о местонахождении российских баз из США, передает NYT Фото:
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Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о местоположении военных баз России, что позволяло украинской армии убивать российских генералов. Об этом сообщает издание The New York Times.

«На протяжении всего конфликта Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведывательная информация в режиме реального времени позволила украинцам атаковать российские силы, убивать высокопоставленных генералов и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта», — передает The New York Times. Авторы материала отмечают, что в связи обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится.

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Ранее стало известно, что секретные документы США и НАТО утекли в соцсети. Документы касались состояния украинской армии, а также американских планов по ее укреплению. Американское правительство не смогло ликвидировать утечку данных, передает телеканал 360.

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Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о местоположении военных баз России, что позволяло украинской армии убивать российских генералов. Об этом сообщает издание The New York Times. «На протяжении всего конфликта Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведывательная информация в режиме реального времени позволила украинцам атаковать российские силы, убивать высокопоставленных генералов и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта», — передает The New York Times. Авторы материала отмечают, что в связи обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится. Ранее стало известно, что секретные документы США и НАТО утекли в соцсети. Документы касались состояния украинской армии, а также американских планов по ее укреплению. Американское правительство не смогло ликвидировать утечку данных, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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