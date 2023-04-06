Челябинский омбудсмен представит губернатору доклад о реабилитации мобилизованных

Омбудсмен Юлия Сударенко готовит доклад на тему реабилитации мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко представит губернатору Алексею Текслеру и заксобранию региона доклад на тему реабилитации мобилизованных. Об этом она сообщила на пресс-конференции, проведенной холдингом «Гранада Пресс».

«Совместно с нашими людьми с инвалидностью мы начали подготовку доклада, касающегося реабилитации. Его в ближайшие месяцы мы представим губернатору и депутатам заксобрания. Необходимо решать проблему с реабилитацией в регионе комплексно, как в отношении военнослужащих, так и наших инвалидов», — рассказала Сударенко.

Работа над докладом началась из-за обострения проблемы с реабилитационными центрами в регионе после начала спецоперации. Военнослужащим требуется реабилитация, которая состоит из комплекса мероприятий: медицинских, психологических, адаптационных. По мнению омбудсмена, нельзя решать проблему только применительно к участникам СВО, оставляя без внимания людей с инвалидностью, которых в регионе около 200 тысяч человек.