06 апреля 2023

Челябинский омбудсмен представит губернатору доклад о реабилитации мобилизованных

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Пресс-конференция Юлии Сударенко. Челябинск, сударенко юлия
Омбудсмен Юлия Сударенко готовит доклад на тему реабилитации мобилизованных Фото:

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко представит губернатору Алексею Текслеру и заксобранию региона доклад на тему реабилитации мобилизованных. Об этом она сообщила на пресс-конференции, проведенной холдингом «Гранада Пресс».

«Совместно с нашими людьми с инвалидностью мы начали подготовку доклада, касающегося реабилитации. Его в ближайшие месяцы мы представим губернатору и депутатам заксобрания. Необходимо решать проблему с реабилитацией в регионе комплексно, как в отношении военнослужащих, так и наших инвалидов», — рассказала Сударенко.

Работа над докладом началась из-за обострения проблемы с реабилитационными центрами в регионе после начала спецоперации. Военнослужащим требуется реабилитация, которая состоит из комплекса мероприятий: медицинских, психологических, адаптационных. По мнению омбудсмена, нельзя решать проблему только применительно к участникам СВО, оставляя без внимания людей с инвалидностью, которых в регионе около 200 тысяч человек.

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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко представит губернатору Алексею Текслеру и заксобранию региона доклад на тему реабилитации мобилизованных. Об этом она сообщила на пресс-конференции, проведенной холдингом «Гранада Пресс». «Совместно с нашими людьми с инвалидностью мы начали подготовку доклада, касающегося реабилитации. Его в ближайшие месяцы мы представим губернатору и депутатам заксобрания. Необходимо решать проблему с реабилитацией в регионе комплексно, как в отношении военнослужащих, так и наших инвалидов», — рассказала Сударенко. Работа над докладом началась из-за обострения проблемы с реабилитационными центрами в регионе после начала спецоперации. Военнослужащим требуется реабилитация, которая состоит из комплекса мероприятий: медицинских, психологических, адаптационных. По мнению омбудсмена, нельзя решать проблему только применительно к участникам СВО, оставляя без внимания людей с инвалидностью, которых в регионе около 200 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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