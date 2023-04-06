06 апреля 2023

Пермский подводный охотник достал со дна реки упавший в лунку телефон. Фото, Видео

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Рыболовные состязания. Екатеринбург, зимняя рыбалка, лунка
На зимней рыбалке пермяк уронил в лунку телефон Фото:

Подводный охотник из Перми Дмитрий Михайлов достал телефон, который упал в лунку из рук рыбака. Информация об этом размещена в сообществе «Подводный поиск. Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Не беда, что телефон упал в лунку. Достал аппарат с одного заныривания с глубины четырех метров. Находка лежала на илистом дне», — поделился впечатлениями пермяк в сообществе.

По словам Михайлова, сначала телефон был обнаружен подводной камерой, после чего уже он стал нырять и достал аппарат. Ранее URA.RU сообщало, что подводный охотник помог пермякам, утопившим в реке охотничьи ружья.

Подводный охотник признался, что нырять ему было не холодно
Подводный охотник признался, что нырять ему было не холодно

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Подводный охотник из Перми Дмитрий Михайлов достал телефон, который упал в лунку из рук рыбака. Информация об этом размещена в сообществе «Подводный поиск. Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Не беда, что телефон упал в лунку. Достал аппарат с одного заныривания с глубины четырех метров. Находка лежала на илистом дне», — поделился впечатлениями пермяк в сообществе. По словам Михайлова, сначала телефон был обнаружен подводной камерой, после чего уже он стал нырять и достал аппарат. Ранее URA.RU сообщало, что подводный охотник помог пермякам, утопившим в реке охотничьи ружья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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