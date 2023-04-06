На зимней рыбалке пермяк уронил в лунку телефон Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Подводный охотник из Перми Дмитрий Михайлов достал телефон, который упал в лунку из рук рыбака. Информация об этом размещена в сообществе «Подводный поиск. Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Не беда, что телефон упал в лунку. Достал аппарат с одного заныривания с глубины четырех метров. Находка лежала на илистом дне», — поделился впечатлениями пермяк в сообществе.

По словам Михайлова, сначала телефон был обнаружен подводной камерой, после чего уже он стал нырять и достал аппарат. Ранее URA.RU сообщало, что подводный охотник помог пермякам, утопившим в реке охотничьи ружья.