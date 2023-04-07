Силовики выбрали наказание для поджигателей мэрии челябинского города

Для Алексея Нуриева и Романа Насрыева запросили наказание в виде 19 лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура запросила 19 лет колонии в качестве наказания для Алексея Нуриева и Романа Насрыева, обвиняемых в теракте и поджоге мэрии Бакала (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщил их адвокат Владислав Шершиков.

«Гособвинитель запросил для моих клиентов 19 лет. Он ссылается на тяжесть приписываемых им преступлений», — рассказал URA.RU Шершиков.

Адвокат не согласен с позицией прокурора. По его мнению, из дела необходимо убрать статьи о терроризме.

«Не может акт терроризма составлять полтора метра сгоревшего линолеума. Масштабы должны быть гораздо крупнее», — подытожил Шершиков.

Мэрию закидали бутылками с зажигательной смесью в ночь на 10 октября 2022 года. Избежать распространение огня помог охранник, оперативно потушивший очаг. Сотрудники УФСБ установили личности злоумышленников. Ими оказались местные музыканты Алексей Нуриев и Роман Насрыев, состоящие в радикальных интернет-сообществах.

Оба были задержаны. Сначала им инкриминировали ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Позже дело переквалифицировали на ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц или организованной группой). Дело передали в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Оба остаются под стражей.