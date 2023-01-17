Поджигателей мэрии челябинского города будут судить в Екатеринбурге

17 января 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Материалы переданы в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге Вадим Ахметов © URA.RU Материалы уголовного дела рокеров из Бакала (Челябинская область), которые в октябре 2022 года пытались поджечь здание местной администрации, отправили в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Материалы уголовных дел будет рассматривать военный суд в Екатеринбурге. Объяснить такое решение можно лишь тем, что кто-то из обвиняемых имеет отношение к силовым структурам», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с приемной суда. Там перевели звонок на пресс-службу. Специалист, отвечающий за связи с СМИ, не взял трубку. В приемной попросили перезвонить позднее. Задержанием вандалов занималось УФСБ по региону. Сначала им инкриминировали только поджог здания, который у них так и не получился. Возгорание своевременно ликвидировал охранник мэрии. В ходе расследования выяснилось, что все поджигатели состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах и когда-то проходили курсы обучения в целях осуществления террористической деятельности. К делу о поджоге добавилось еще одно, но уже более серьезное. Теперь поджигатели-террористы могут отправиться за решетку на срок от 15 до 20 лет.

Материалы уголовного дела рокеров из Бакала (Челябинская область), которые в октябре 2022 года пытались поджечь здание местной администрации, отправили в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Материалы уголовных дел будет рассматривать военный суд в Екатеринбурге. Объяснить такое решение можно лишь тем, что кто-то из обвиняемых имеет отношение к силовым структурам», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с приемной суда. Там перевели звонок на пресс-службу. Специалист, отвечающий за связи с СМИ, не взял трубку. В приемной попросили перезвонить позднее. Задержанием вандалов занималось УФСБ по региону. Сначала им инкриминировали только поджог здания, который у них так и не получился. Возгорание своевременно ликвидировал охранник мэрии. В ходе расследования выяснилось, что все поджигатели состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах и когда-то проходили курсы обучения в целях осуществления террористической деятельности. К делу о поджоге добавилось еще одно, но уже более серьезное. Теперь поджигатели-террористы могут отправиться за решетку на срок от 15 до 20 лет.