Минобороны Великобритании признало успехи России в Бахмуте

Минобороны Великобритании: ключевой пункт снабжения ВСУ в Артемовске находится под угрозой

07 апреля 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Российская армия продвигается в Бахмуте, сообщили в британской разведке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия продвигается в Бахмуте (Артемовске) и контролирует западный берег реки Бахмутки. Об этом сообщили в минобороны Великобритании. Там также отметили, что под угрозой находится ключевой пункт украинского снабжения. «Россия добилась успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой», — передает минобороны Британии в своем аккаунте в Twitter. В британской разведке сообщили, что Россия эффективно использует артиллерию на этом участке. Статья по теме Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что Бахмут нужно было сдать. ВСУ потеряли в этом городе своих лучших военных, так и не добившись результата, а сейчас там началась «мясорубка», передает телеканал 360.

Россия продвигается в Бахмуте (Артемовске) и контролирует западный берег реки Бахмутки. Об этом сообщили в минобороны Великобритании. Там также отметили, что под угрозой находится ключевой пункт украинского снабжения. «Россия добилась успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой», — передает минобороны Британии в своем аккаунте в Twitter. В британской разведке сообщили, что Россия эффективно использует артиллерию на этом участке. Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что Бахмут нужно было сдать. ВСУ потеряли в этом городе своих лучших военных, так и не добившись результата, а сейчас там началась «мясорубка», передает телеканал 360.