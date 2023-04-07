Минобороны Великобритании признало успехи России в Бахмуте

Минобороны Великобритании: ключевой пункт снабжения ВСУ в Артемовске находится под угрозой
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Российская армия продвигается в Бахмуте, сообщили в британской разведке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия продвигается в Бахмуте (Артемовске) и контролирует западный берег реки Бахмутки. Об этом сообщили в минобороны Великобритании. Там также отметили, что под угрозой находится ключевой пункт украинского снабжения.

«Россия добилась успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой», — передает минобороны Британии в своем аккаунте в Twitter. В британской разведке сообщили, что Россия эффективно использует артиллерию на этом участке.

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Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что Бахмут нужно было сдать. ВСУ потеряли в этом городе своих лучших военных, так и не добившись результата, а сейчас там началась «мясорубка», передает телеканал 360.

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Россия продвигается в Бахмуте (Артемовске) и контролирует западный берег реки Бахмутки. Об этом сообщили в минобороны Великобритании. Там также отметили, что под угрозой находится ключевой пункт украинского снабжения. «Россия добилась успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой», — передает минобороны Британии в своем аккаунте в Twitter. В британской разведке сообщили, что Россия эффективно использует артиллерию на этом участке. Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что Бахмут нужно было сдать. ВСУ потеряли в этом городе своих лучших военных, так и не добившись результата, а сейчас там началась «мясорубка», передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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