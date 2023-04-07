Минобороны Великобритании признало успехи России в Бахмуте

Россия продвигается в Бахмуте (Артемовске) и контролирует западный берег реки Бахмутки. Об этом сообщили в минобороны Великобритании. Там также отметили, что под угрозой находится ключевой пункт украинского снабжения.
«Россия добилась успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой», — передает минобороны Британии в своем аккаунте в Twitter. В британской разведке сообщили, что Россия эффективно использует артиллерию на этом участке.
Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что Бахмут нужно было сдать. ВСУ потеряли в этом городе своих лучших военных, так и не добившись результата, а сейчас там началась «мясорубка», передает телеканал 360.
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Россия продвигается в Бахмуте (Артемовске) и контролирует западный берег реки Бахмутки. Об этом сообщили в минобороны Великобритании. Там также отметили, что под угрозой находится ключевой пункт украинского снабжения. «Россия добилась успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой», — передает минобороны Британии в своем аккаунте в Twitter. В британской разведке сообщили, что Россия эффективно использует артиллерию на этом участке. Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что Бахмут нужно было сдать. ВСУ потеряли в этом городе своих лучших военных, так и не добившись результата, а сейчас там началась «мясорубка», передает телеканал 360.