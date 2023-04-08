08 апреля 2023
07 апреля 2023

Екатеринбургская колония изготовит мебель для учебных заведений. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, зэк, заключенный, производство мебели, исправительная колония 13
Сумма контрактов на поставку мебели — более 45 миллионов рублей Фото:

Екатеринбургская исправительная колония №10 заключила контракты на изготовление мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений средних школ, колледжей и лицеев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

«Всего заключено 27 контрактов на сумму более 45 миллионов рублей. Продукцию поставят в Астраханскую, Ивановскую, Саратовскую, Свердловскую области, ХМАО-Югра, ЯНАО, Удмуртию, Марий Эл», — сообщили в ГУФСИН.

В пресс-службе ведомства добавили, что в ИК-10 установлено современное оборудование, которое регулярно обновляется. «Объем произведенной продукции: корпусной и мягкой мебели, кресел, швейных изделий и товаров широкого в 2022 году составил 400 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о колонии Нижнего Тагила (Свердловская область), в которой произвели продукцию на 374 миллиона рублей. Изготовленная продукция поставляется в десятки регионов России.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Екатеринбургская исправительная колония №10 заключила контракты на изготовление мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений средних школ, колледжей и лицеев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. «Всего заключено 27 контрактов на сумму более 45 миллионов рублей. Продукцию поставят в Астраханскую, Ивановскую, Саратовскую, Свердловскую области, ХМАО-Югра, ЯНАО, Удмуртию, Марий Эл», — сообщили в ГУФСИН. В пресс-службе ведомства добавили, что в ИК-10 установлено современное оборудование, которое регулярно обновляется. «Объем произведенной продукции: корпусной и мягкой мебели, кресел, швейных изделий и товаров широкого в 2022 году составил 400 миллионов рублей», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о колонии Нижнего Тагила (Свердловская область), в которой произвели продукцию на 374 миллиона рублей. Изготовленная продукция поставляется в десятки регионов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...