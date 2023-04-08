Екатеринбургская исправительная колония №10 заключила контракты на изготовление мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений средних школ, колледжей и лицеев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.
«Всего заключено 27 контрактов на сумму более 45 миллионов рублей. Продукцию поставят в Астраханскую, Ивановскую, Саратовскую, Свердловскую области, ХМАО-Югра, ЯНАО, Удмуртию, Марий Эл», — сообщили в ГУФСИН.
В пресс-службе ведомства добавили, что в ИК-10 установлено современное оборудование, которое регулярно обновляется. «Объем произведенной продукции: корпусной и мягкой мебели, кресел, швейных изделий и товаров широкого в 2022 году составил 400 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало о колонии Нижнего Тагила (Свердловская область), в которой произвели продукцию на 374 миллиона рублей. Изготовленная продукция поставляется в десятки регионов России.
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