Екатеринбургская колония изготовит мебель для учебных заведений. Фото

09 апреля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Сумма контрактов на поставку мебели — более 45 миллионов рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбургская исправительная колония №10 заключила контракты на изготовление мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений средних школ, колледжей и лицеев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. «Всего заключено 27 контрактов на сумму более 45 миллионов рублей. Продукцию поставят в Астраханскую, Ивановскую, Саратовскую, Свердловскую области, ХМАО-Югра, ЯНАО, Удмуртию, Марий Эл», — сообщили в ГУФСИН. В пресс-службе ведомства добавили, что в ИК-10 установлено современное оборудование, которое регулярно обновляется. «Объем произведенной продукции: корпусной и мягкой мебели, кресел, швейных изделий и товаров широкого в 2022 году составил 400 миллионов рублей», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о колонии Нижнего Тагила (Свердловская область), в которой произвели продукцию на 374 миллиона рублей. Изготовленная продукция поставляется в десятки регионов России.

Екатеринбургская исправительная колония №10 заключила контракты на изготовление мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений средних школ, колледжей и лицеев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. «Всего заключено 27 контрактов на сумму более 45 миллионов рублей. Продукцию поставят в Астраханскую, Ивановскую, Саратовскую, Свердловскую области, ХМАО-Югра, ЯНАО, Удмуртию, Марий Эл», — сообщили в ГУФСИН. В пресс-службе ведомства добавили, что в ИК-10 установлено современное оборудование, которое регулярно обновляется. «Объем произведенной продукции: корпусной и мягкой мебели, кресел, швейных изделий и товаров широкого в 2022 году составил 400 миллионов рублей», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о колонии Нижнего Тагила (Свердловская область), в которой произвели продукцию на 374 миллиона рублей. Изготовленная продукция поставляется в десятки регионов России.