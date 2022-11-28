Свердловские зеки произвели мебель на сотни миллионов

В колонии Нижнего Тагила произвели мебель на 374 миллиона рублей

28 ноября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

На участках производства мебельной продукции трудоустроено 134 человек из числа отбывающих наказание Фото: ГУФСИН по Свердловской области В колонии Нижнего Тагила произвели продукции на 374 миллиона рублей. Речь идет об ИК-13, где содержатся экс-сотрудники силовых структур. Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. «В ИК-13, где содержатся экс-сотрудники правоохранительных и силовых структур, продолжается выполнение контракта. Речь идет о поставках мебельной продукции. Ожидаемый объем товаров и услуг на сумму более 450 миллионов рублей. Фактический объем отгруженной мебельной продукции на сумму более 374 миллионов рублей. Продукцию поставляют в десятки регионов России», — рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН Свердловская область Александр Левченко. Ранее агентство писало, что на швейном участке производственной зоны ИК-12 (Нижний Тагил) изготовят 4000 двухсторонних сумок для коммерческой организации города Екатеринбурга. Срок выполнения данного заказа — декабрь 2022 года.

В колонии Нижнего Тагила произвели продукции на 374 миллиона рублей. Речь идет об ИК-13, где содержатся экс-сотрудники силовых структур. Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. «В ИК-13, где содержатся экс-сотрудники правоохранительных и силовых структур, продолжается выполнение контракта. Речь идет о поставках мебельной продукции. Ожидаемый объем товаров и услуг на сумму более 450 миллионов рублей. Фактический объем отгруженной мебельной продукции на сумму более 374 миллионов рублей. Продукцию поставляют в десятки регионов России», — рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН Свердловская область Александр Левченко. Ранее агентство писало, что на швейном участке производственной зоны ИК-12 (Нижний Тагил) изготовят 4000 двухсторонних сумок для коммерческой организации города Екатеринбурга. Срок выполнения данного заказа — декабрь 2022 года.