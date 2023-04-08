В Прикамье замминистра территориального развития покинула должность

По информации издания, Ольга Копытова покинула должность из-за переезда в Москву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замминистра территориального развития Пермского края Ольга Копытова ушла с должности. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в ведомстве.

«Заместитель министра территориального развития Пермского края Ольга Копытова ушла с должности. По словам источника, она переезжает в Москву», — пишет издание.

Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Пермского края Александр Борисов и заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов уехали в Северодонецк. По информации источника, они поехали в командировку для решения задач по восстановлению города.