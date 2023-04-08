08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Прикамье замминистра территориального развития покинула должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган, дума, документы, заседание, гордума
По информации издания, Ольга Копытова покинула должность из-за переезда в Москву Фото:

Замминистра территориального развития Пермского края Ольга Копытова ушла с должности. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в ведомстве.

«Заместитель министра территориального развития Пермского края Ольга Копытова ушла с должности. По словам источника, она переезжает в Москву», — пишет издание.

Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Пермского края Александр Борисов и заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов уехали в Северодонецк. По информации источника, они поехали в командировку для решения задач по восстановлению города.

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Замминистра территориального развития Пермского края Ольга Копытова ушла с должности. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в ведомстве. «Заместитель министра территориального развития Пермского края Ольга Копытова ушла с должности. По словам источника, она переезжает в Москву», — пишет издание. Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Пермского края Александр Борисов и заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов уехали в Северодонецк. По информации источника, они поехали в командировку для решения задач по восстановлению города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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