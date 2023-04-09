В 300 тысяч рублей оценила пермячка скульптуру, созданную в 19 веке
Жительница Перми продает статую, изготовленную в 19 веке, за 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сервисе Avito в рубрике «Коллекционирование».
«Скульптура высотой 138 сантиметров. Автор работы — Alexander Tondeur Германия (Берлин), изготовлено в 19 веке», — пишет владелица.
По словам пермячки, у скульптуры присутствует дефект — сломана рука. Стоимость произведения женщина оценила в 300 тысяч рублей.
Высота скульптуры составляет почти 140 сантиметров
Автор работы — скульптор из Германии
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