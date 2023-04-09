Пермячка продает антикварную статую за 300 тысяч рублей. Скрин

10 апреля 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

В 300 тысяч рублей оценила пермячка скульптуру, созданную в 19 веке Фото: Алексей Гущин © URA.RU Жительница Перми продает статую, изготовленную в 19 веке, за 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сервисе Avito в рубрике «Коллекционирование». «Скульптура высотой 138 сантиметров. Автор работы — Alexander Tondeur Германия (Берлин), изготовлено в 19 веке», — пишет владелица. По словам пермячки, у скульптуры присутствует дефект — сломана рука. Стоимость произведения женщина оценила в 300 тысяч рублей. Высота скульптуры составляет почти 140 сантиметров Avito Автор работы — скульптор из Германии Avito

Жительница Перми продает статую, изготовленную в 19 веке, за 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сервисе Avito в рубрике «Коллекционирование». «Скульптура высотой 138 сантиметров. Автор работы — Alexander Tondeur Германия (Берлин), изготовлено в 19 веке», — пишет владелица. По словам пермячки, у скульптуры присутствует дефект — сломана рука. Стоимость произведения женщина оценила в 300 тысяч рублей.