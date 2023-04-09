09 апреля 2023

Пермячка продает антикварную статую за 300 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , деньги, пять тысяч, рубли
В 300 тысяч рублей оценила пермячка скульптуру, созданную в 19 веке Фото:

Жительница Перми продает статую, изготовленную в 19 веке, за 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сервисе Avito в рубрике «Коллекционирование».

«Скульптура высотой 138 сантиметров. Автор работы — Alexander Tondeur Германия (Берлин), изготовлено в 19 веке», — пишет владелица.

По словам пермячки, у скульптуры присутствует дефект — сломана рука. Стоимость произведения женщина оценила в 300 тысяч рублей.

Высота скульптуры составляет почти 140 сантиметров
Высота скульптуры составляет почти 140 сантиметров
Автор работы — скульптор из Германии
Автор работы — скульптор из Германии

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Жительница Перми продает статую, изготовленную в 19 веке, за 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сервисе Avito в рубрике «Коллекционирование». «Скульптура высотой 138 сантиметров. Автор работы — Alexander Tondeur Германия (Берлин), изготовлено в 19 веке», — пишет владелица. По словам пермячки, у скульптуры присутствует дефект — сломана рука. Стоимость произведения женщина оценила в 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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