В Перми оправдали экс-полицейского, случайно убившего потерпевшего

Теперь Бурнышев имеет право восстановиться в должности полицейского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми суд вынес оправдательный приговор бывшему полицейскому Олег Бурнышеву, который случайно убил потерпевшего. Оперативник пытался обезвредить напавшего на него с ножом пермяка, в результате чего тот получил смертельные травмы.

«Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. Сегодня на основе этого вердикта судья огласил оправдательный приговор. Теперь Бурнышев имеет право восстановиться в должности в МВД и подать иск за незаконное уголовное преследование», — сообщает 59.RU со ссылкой на адвоката оправданного.

Полицейский приехал на вызов местного жителя в феврале 2022 года. Потерпевший заявил, что у него украли телевизор, планшет и компьютер. Бурнышев пошел опрашивать парализованную мать пермяка, после чего тот попытался напасть на оперативника с ножом. Полицейский обезвредил нападавшего серией ударов в области лица и груди. Позже Бурнышев обнаружил упавшего мужчину с кровотечением из рта и попытался оказать ему помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть. По факту было возбуждено уголовное дело, полицейского обвиняли по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).