Полковник Литовкин предупредил о создании ударной группировке на Украине

13 апреля 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Киев несет огромные потери в Артемовске, считает военный обозреватель Виктор Литовкин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине готовится ударная группировка, которая должна прорвать фронт. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. «Пока идут бои за Артемовск, пока все внимание сосредоточено на Артемовске, где-то готовится ударная группировка, которая должна прорвать фронт», — сказал Литовкин в эфире радио Sputnik. По его словам, Киев несет огромные потери в Артемовске, пытаясь удержать город. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ пытаются удержаться за железной дорогой в западной части Артемовска, передает «Национальная служба новостей». Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU заявил, что ВСУ пытаются разрушить транспортные коммуникации РФ. В Минобороны РФ сообщали, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска, пишет «Царьград».

На Украине готовится ударная группировка, которая должна прорвать фронт. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. «Пока идут бои за Артемовск, пока все внимание сосредоточено на Артемовске, где-то готовится ударная группировка, которая должна прорвать фронт», — сказал Литовкин в эфире радио Sputnik. По его словам, Киев несет огромные потери в Артемовске, пытаясь удержать город. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ пытаются удержаться за железной дорогой в западной части Артемовска, передает «Национальная служба новостей». Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU заявил, что ВСУ пытаются разрушить транспортные коммуникации РФ. В Минобороны РФ сообщали, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска, пишет «Царьград».