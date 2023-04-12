12 апреля 2023

Полковник Литовкин предупредил о создании ударной группировке на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
Киев несет огромные потери в Артемовске, считает военный обозреватель Виктор Литовкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине готовится ударная группировка, которая должна прорвать фронт. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Пока идут бои за Артемовск, пока все внимание сосредоточено на Артемовске, где-то готовится ударная группировка, которая должна прорвать фронт», — сказал Литовкин в эфире радио Sputnik. По его словам, Киев несет огромные потери в Артемовске, пытаясь удержать город.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ пытаются удержаться за железной дорогой в западной части Артемовска, передает «Национальная служба новостей». Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU заявил, что ВСУ пытаются разрушить транспортные коммуникации РФ. В Минобороны РФ сообщали, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска, пишет «Царьград».

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На Украине готовится ударная группировка, которая должна прорвать фронт. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. «Пока идут бои за Артемовск, пока все внимание сосредоточено на Артемовске, где-то готовится ударная группировка, которая должна прорвать фронт», — сказал Литовкин в эфире радио Sputnik. По его словам, Киев несет огромные потери в Артемовске, пытаясь удержать город. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ пытаются удержаться за железной дорогой в западной части Артемовска, передает «Национальная служба новостей». Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU заявил, что ВСУ пытаются разрушить транспортные коммуникации РФ. В Минобороны РФ сообщали, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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