13 апреля 2023

Рособрнадзор раскрыл, сколько человек выбрали ЕГЭ в новых регионах

Рособрнадзор обнародовал число учащихся, которые выбрали сдачу ЕГЭ в новых регионах
© Служба новостей «URA.RU»
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Музаев Анзор во время интервью. Москва, музаев анзор
Глава Рособрнадзора рассказал, сколько человек будут сдавать ЕГЭ в новых регионах Фото:

Заявки на участие в сдаче Единого госэкзамена в новых регионах заявилось около 2 тысяч человек. Это выпускники школ в ДНР, ЛНР и в Запорожье, сообщил в интервью URA.RU глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В ДНР на участие в ЕГЭ заявились 1 тысяча 112 учеников, в ЛНР — 701 ученик. Запорожская область вызвала у нас удивление — от нее заявилось 179 выпускников на сдачу ЕГЭ. По Херсонской области пока желающих нет», — сообщил Музаев.

Вместе с тем, по словам чиновника, это не означает, что все выпускники придут на экзамен. «У нас ежегодно 15-20 процентов неявки на экзамены по всей стране», — объяснил глава Рособрнадзора.

В этом году школьников ожидает ряд изменений при сдаче ЕГЭ. Их список был опубликован. Согласно данным Федерального института педагогических измерений, изменения коснулись 11 предметов школьной программы.

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Заявки на участие в сдаче Единого госэкзамена в новых регионах заявилось около 2 тысяч человек. Это выпускники школ в ДНР, ЛНР и в Запорожье, сообщил в интервью URA.RU глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «В ДНР на участие в ЕГЭ заявились 1 тысяча 112 учеников, в ЛНР — 701 ученик. Запорожская область вызвала у нас удивление — от нее заявилось 179 выпускников на сдачу ЕГЭ. По Херсонской области пока желающих нет», — сообщил Музаев. Вместе с тем, по словам чиновника, это не означает, что все выпускники придут на экзамен. «У нас ежегодно 15-20 процентов неявки на экзамены по всей стране», — объяснил глава Рособрнадзора. В этом году школьников ожидает ряд изменений при сдаче ЕГЭ. Их список был опубликован. Согласно данным Федерального института педагогических измерений, изменения коснулись 11 предметов школьной программы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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