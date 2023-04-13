Рособрнадзор раскрыл, сколько человек выбрали ЕГЭ в новых регионах

Заявки на участие в сдаче Единого госэкзамена в новых регионах заявилось около 2 тысяч человек. Это выпускники школ в ДНР, ЛНР и в Запорожье, сообщил в интервью URA.RU глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«В ДНР на участие в ЕГЭ заявились 1 тысяча 112 учеников, в ЛНР — 701 ученик. Запорожская область вызвала у нас удивление — от нее заявилось 179 выпускников на сдачу ЕГЭ. По Херсонской области пока желающих нет», — сообщил Музаев.
Вместе с тем, по словам чиновника, это не означает, что все выпускники придут на экзамен. «У нас ежегодно 15-20 процентов неявки на экзамены по всей стране», — объяснил глава Рособрнадзора.
В этом году школьников ожидает ряд изменений при сдаче ЕГЭ. Их список был опубликован. Согласно данным Федерального института педагогических измерений, изменения коснулись 11 предметов школьной программы.
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