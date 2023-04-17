Российские военные отбили атаки ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки украинской армии на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта Донецкой народной республики. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«На Червоно-Дибровском участке силами и средствами разведки вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейской авиацией нанесен ракетный удар», — рассказал Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости. Военный уточнил, что украинские силы понесли потери в технике и личном составе.
Также ВС РФ нанесли поражение ВСУ на Ямполовском участке фронта. По словам военнослужащего, вражеские силы пытались вернуть утраченные территории, однако российские бойцы отбросили их на ранее занимаемые позиции.
Ранее российские войска поразили позицию ВСУ на донецком направлении с помощью термитных снарядов, пишет «Утро.ру». Также ВС РФ отразили танковую атаку украинской армии в районе Авдеевки с помощью минометов и артиллерийского огня. Украинцы были вынуждены бросить свою технику, передает деловое издание «Взгляд».
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