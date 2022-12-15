Российские войска сорвали наступления Украины на двух направлениях 15 декабря 2022 в 17:07 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных на краснолиманском направлении, заявили в МО РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России сорвала атаки Вооруженных сил Украины на купянском и луганском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать на купянском направлении. Уничтожено до 35 украинских военных», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Кроме того, артиллерия и авиация российских сил сорвали контратаку четырех штурмовых групп украинской армии в направлении трех населенных пунктов в Луганской народной республике. На направлении Красного Лимана войска ВС РФ уничтожили более 40 украинских военнослужащих за сутки, отметили в ведомстве. Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля. В ходе нее ВС РФ успешно выполняют боевые задачи. Так, 13 декабря, Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы РФ трижды отбили атаки ВСУ в районе Красного Лимана, являющимся самым сложным направлением в СВО. Армия России сорвала атаки Вооруженных сил Украины на купянском и луганском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать на купянском направлении. Уничтожено до 35 украинских военных», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Кроме того, артиллерия и авиация российских сил сорвали контратаку четырех штурмовых групп украинской армии в направлении трех населенных пунктов в Луганской народной республике. На направлении Красного Лимана войска ВС РФ уничтожили более 40 украинских военнослужащих за сутки, отметили в ведомстве. Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля. В ходе нее ВС РФ успешно выполняют боевые задачи. Так, 13 декабря, Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы РФ трижды отбили атаки ВСУ в районе Красного Лимана, являющимся самым сложным направлением в СВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям