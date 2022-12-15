Российские войска сорвали наступления Украины на двух направлениях

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, военные, погрузка, армия россии, полигон еланский, перевозка боеприпасов
ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных на краснолиманском направлении, заявили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России сорвала атаки Вооруженных сил Украины на купянском и луганском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать на купянском направлении. Уничтожено до 35 украинских военных», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Кроме того, артиллерия и авиация российских сил сорвали контратаку четырех штурмовых групп украинской армии в направлении трех населенных пунктов в Луганской народной республике. На направлении Красного Лимана войска ВС РФ уничтожили более 40 украинских военнослужащих за сутки, отметили в ведомстве.

Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля. В ходе нее ВС РФ успешно выполняют боевые задачи. Так, 13 декабря, Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы РФ трижды отбили атаки ВСУ в районе Красного Лимана, являющимся самым сложным направлением в СВО.

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Армия России сорвала атаки Вооруженных сил Украины на купянском и луганском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать на купянском направлении. Уничтожено до 35 украинских военных», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Кроме того, артиллерия и авиация российских сил сорвали контратаку четырех штурмовых групп украинской армии в направлении трех населенных пунктов в Луганской народной республике. На направлении Красного Лимана войска ВС РФ уничтожили более 40 украинских военнослужащих за сутки, отметили в ведомстве. Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля. В ходе нее ВС РФ успешно выполняют боевые задачи. Так, 13 декабря, Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы РФ трижды отбили атаки ВСУ в районе Красного Лимана, являющимся самым сложным направлением в СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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