Экс-ученик екатеринбургской спецшколы, где насиловали детей, слил компромат на педагогов. Фото

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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Дело об изнасилованиях детей в спецшколе расследует СК Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Педагогический состав спецшколы № 124, где вспыхнул скандал с изнасилованием воспитанников, отмечал праздники с распитием алкоголя на глазах у детей. Об этом URA.RU сообщил бывший воспитанник учреждения. В доказательство юноша предоставил агентству фото, сделанное в прошлом году в День учителя.

«Фото сделано пятого октября. Педагоги устроили пикник в честь праздника. Накрыли во дворе стол с закусками и спиртным. Мы, ребята, смотрели на них из окон и глотали слюнки», — рассказал парень, который на тот момент являлся воспитанником спецшколы № 124.

Как видно на снимке, стол преподавателей ломится от угощений. Среди закусок можно заметить бутылки с шампанским, вином и коньяком. Застолье проходило в спецучреждении закрытого типа, где круглосуточно находятся подростки с девиантным поведением.

«Территорию спецшколы покидать нельзя, только по приказу, однако так называемые самоволки происходят сплошь и рядом. Руководство смотрит на это сквозь пальцы, надлежащего контроля за ребятами нет», — утверждает собеседник. В доказательство он предоставил фотографии одного из воспитанников, который в апреле покинул спецшколу и уехал в родной Первоуральск. Там парень делал красивые фото на фоне ночного города, они имеются в распоряжении агентства.

Скандал в спецшколе № 124 вспыхнул на прошлой неделе. Двое воспитанников сообщили об изнасилованиях и издевательствах со стороны более старших товарищей. По их словам, мучители действовали по наущению одного из педагогов, который предлагал школьникам «чуханить» и «опускать» провинившихся детей.

На пикнике собрались психологи школы, социальные педагоги и директор (слева)
На пикнике собрались психологи школы, социальные педагоги и директор (слева)
Фото:
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Педагогический состав спецшколы № 124, где вспыхнул скандал с изнасилованием воспитанников, отмечал праздники с распитием алкоголя на глазах у детей. Об этом URA.RU сообщил бывший воспитанник учреждения. В доказательство юноша предоставил агентству фото, сделанное в прошлом году в День учителя. «Фото сделано пятого октября. Педагоги устроили пикник в честь праздника. Накрыли во дворе стол с закусками и спиртным. Мы, ребята, смотрели на них из окон и глотали слюнки», — рассказал парень, который на тот момент являлся воспитанником спецшколы № 124. Как видно на снимке, стол преподавателей ломится от угощений. Среди закусок можно заметить бутылки с шампанским, вином и коньяком. Застолье проходило в спецучреждении закрытого типа, где круглосуточно находятся подростки с девиантным поведением. «Территорию спецшколы покидать нельзя, только по приказу, однако так называемые самоволки происходят сплошь и рядом. Руководство смотрит на это сквозь пальцы, надлежащего контроля за ребятами нет», — утверждает собеседник. В доказательство он предоставил фотографии одного из воспитанников, который в апреле покинул спецшколу и уехал в родной Первоуральск. Там парень делал красивые фото на фоне ночного города, они имеются в распоряжении агентства. Скандал в спецшколе № 124 вспыхнул на прошлой неделе. Двое воспитанников сообщили об изнасилованиях и издевательствах со стороны более старших товарищей. По их словам, мучители действовали по наущению одного из педагогов, который предлагал школьникам «чуханить» и «опускать» провинившихся детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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