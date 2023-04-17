17 апреля 2023

Южане отдали на откуп силовикам поиск земляков, избивших охрану бара в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участники избиения охранников бара остались без поддержки диаспоры
Участники избиения охранников бара остались без поддержки диаспоры Фото:

Глава чеченской общины «Вайнах-мой народ» в Нижневартовске Якуб Инаркаев не планирует искать земляков, участвовавших в избиении охраны лаунж-бара Tuman, считая, что это дело полиции. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что виновники беспорядков не явились к старейшинам, когда их звали, поэтому в дальнейшем не могут рассчитывать на их помощь.

«Общался с задержанным, который сообщил мне, что участников драки в клубе было семь человек, в том числе представители чеченской диаспоры. Наши старшины передали через знакомых, чтобы виновные подошли и честно рассказали о происшествии, но они не явились, ослушались старших, а значит сами отказались от нашей помощи», — подчеркнул Инаркаев.

Ранее URA.RU писало, что в баре Нижневартовска (ХМАО) неизвестные избили охранников. Полиция задержала одного из дебоширов.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава чеченской общины «Вайнах-мой народ» в Нижневартовске Якуб Инаркаев не планирует искать земляков, участвовавших в избиении охраны лаунж-бара Tuman, считая, что это дело полиции. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что виновники беспорядков не явились к старейшинам, когда их звали, поэтому в дальнейшем не могут рассчитывать на их помощь. «Общался с задержанным, который сообщил мне, что участников драки в клубе было семь человек, в том числе представители чеченской диаспоры. Наши старшины передали через знакомых, чтобы виновные подошли и честно рассказали о происшествии, но они не явились, ослушались старших, а значит сами отказались от нашей помощи», — подчеркнул Инаркаев. Ранее URA.RU писало, что в баре Нижневартовска (ХМАО) неизвестные избили охранников. Полиция задержала одного из дебоширов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...