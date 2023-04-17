Южане отдали на откуп силовикам поиск земляков, избивших охрану бара в ХМАО

Участники избиения охранников бара остались без поддержки диаспоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава чеченской общины «Вайнах-мой народ» в Нижневартовске Якуб Инаркаев не планирует искать земляков, участвовавших в избиении охраны лаунж-бара Tuman, считая, что это дело полиции. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что виновники беспорядков не явились к старейшинам, когда их звали, поэтому в дальнейшем не могут рассчитывать на их помощь.

«Общался с задержанным, который сообщил мне, что участников драки в клубе было семь человек, в том числе представители чеченской диаспоры. Наши старшины передали через знакомых, чтобы виновные подошли и честно рассказали о происшествии, но они не явились, ослушались старших, а значит сами отказались от нашей помощи», — подчеркнул Инаркаев.

Ранее URA.RU писало, что в баре Нижневартовска (ХМАО) неизвестные избили охранников. Полиция задержала одного из дебоширов.