Жители ХМАО нашли способ заработать на «бабушкиных квартирах»

Жители ХМАО массово выкупают вторичное жилье для перепродажи

В регионе набирает популярность флиппинг Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ХМАО активно набирает популярность флиппинг — перепродажа квартир на рынке вторичной недвижимости. Предприниматели приобретают «бабушкины квартиры» в плохом состоянии, делают ремонт и перепродают с наценкой. Об этом URA.RU сообщили источники в югорских агентствах недвижимости.

«До недавнего времени флиппинг на постоянку не особо был популярен у нас в отличие от других регионов. В основном инвесторы работали по первичке. Скупали еще на котловане, а потом просто перепродавали. Но сейчас многие переключились на вторичный сегмент из-за общего высокого спроса на готовые квартиры. Просто берут, выискивают „бабушкины квартиры“ с дисконтом, делают ремонт, а потом перепродают на 20-30% выше рынка. На фоне общей картины, когда квартиры продают попросту „убитыми“ или с устарелым ремонтом, ухоженное жилье неплохо расходится», — рассказывает журналисту URA.RU риелтор, знакомый с ситуацией в Сургуте.

По словам риелтора, за счет наценки предпринимателям удается компенсировать как затраты на ремонт, так и налоги. Поскольку недвижимость необходимо реализовать в короткие сроки. «Если раньше люди брали жилье исходя из количества квадратных метров, и потом кое-как их наполняли. То сейчас клиенты не хотя жить в в вечной стройке и концентрируются во многом на впечатлениях, которые они получат от жилья здесь и сейчас. У нас был клиент, который больше года продавал недостроенный дом. Никому он был не нужен. В итоге наконец он решил вложиться в объект, привести его в порядок, и дом улетел почти на полтора миллиона дороже», — объясняет другой источник в сфере югорской недвижимости.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте упала стоимость квартир в новостройках. За год средняя цена квадратного метра упала почти на 7%.