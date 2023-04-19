19 апреля 2023

WSJ: Украина попросила Турцию захватить для нее корабль ОАЭ

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Украинская прокуратура попросила турецкие власти взять пробы зерна, пишет WSJ Фото:

Украина обратилась к Турции с просьбой захватить грузовое судно ОАЭ, так как на борту якобы находится зерно, вывезенное с территорий Крыма. Об этом стало известно из корреспонденции, которая оказалась в руках у американских журналистов.

«Судно под флагом Панамы Bomustafa O прибыло в турецкий черноморский порт Самсун с грузом в 19 тысяч тонн ячменя. Украинская прокуратура в Киеве обратилась к турецким властям с просьбой захватить судно, заявив, что оно загрузило ячмень в порту Крыма. Корабль управляется базирующейся в Дубае компанией Tower Shipping Co», — сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Уточняется, что украинская прокуратура попросила турецкие власти взять пробы зерна и допросить капитана судна и экипаж. Украинская сторона сослались на собственное расследование, которое якобы показало, что судно принимало зерно с других судов, стоя на якоре в Керченском проливе у берегов Крыма.

Ранее украинские власти обвинили Россию в краже зерна из черноморских портов. Однако Структуры ООН не нашли доказательств, подтверждающих заявления Киева. Позже Украина обратилась к Турции с просьбой о помощи в расследовании дела, связанного с российскими судами. Украинская сторона заявляла, что корабли якобы были задействованы в краже зерна с освобожденной ВС РФ бывшей территории Украины.

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Украина обратилась к Турции с просьбой захватить грузовое судно ОАЭ, так как на борту якобы находится зерно, вывезенное с территорий Крыма. Об этом стало известно из корреспонденции, которая оказалась в руках у американских журналистов. «Судно под флагом Панамы Bomustafa O прибыло в турецкий черноморский порт Самсун с грузом в 19 тысяч тонн ячменя. Украинская прокуратура в Киеве обратилась к турецким властям с просьбой захватить судно, заявив, что оно загрузило ячмень в порту Крыма. Корабль управляется базирующейся в Дубае компанией Tower Shipping Co», — сообщает американская газета The Wall Street Journal. Уточняется, что украинская прокуратура попросила турецкие власти взять пробы зерна и допросить капитана судна и экипаж. Украинская сторона сослались на собственное расследование, которое якобы показало, что судно принимало зерно с других судов, стоя на якоре в Керченском проливе у берегов Крыма. Ранее украинские власти обвинили Россию в краже зерна из черноморских портов. Однако Структуры ООН не нашли доказательств, подтверждающих заявления Киева. Позже Украина обратилась к Турции с просьбой о помощи в расследовании дела, связанного с российскими судами. Украинская сторона заявляла, что корабли якобы были задействованы в краже зерна с освобожденной ВС РФ бывшей территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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