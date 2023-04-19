WSJ: Украина попросила Турцию захватить для нее корабль ОАЭ

Украина обратилась к Турции с просьбой захватить грузовое судно ОАЭ, так как на борту якобы находится зерно, вывезенное с территорий Крыма. Об этом стало известно из корреспонденции, которая оказалась в руках у американских журналистов.
«Судно под флагом Панамы Bomustafa O прибыло в турецкий черноморский порт Самсун с грузом в 19 тысяч тонн ячменя. Украинская прокуратура в Киеве обратилась к турецким властям с просьбой захватить судно, заявив, что оно загрузило ячмень в порту Крыма. Корабль управляется базирующейся в Дубае компанией Tower Shipping Co», —
Уточняется, что украинская прокуратура попросила турецкие власти взять пробы зерна и допросить капитана судна и экипаж. Украинская сторона сослались на собственное расследование, которое якобы показало, что судно принимало зерно с других судов, стоя на якоре в Керченском проливе у берегов Крыма.
Ранее украинские власти обвинили Россию в краже зерна из черноморских портов. Однако Структуры ООН не нашли доказательств, подтверждающих заявления Киева. Позже Украина обратилась к Турции с просьбой о помощи в расследовании дела, связанного с российскими судами. Украинская сторона заявляла, что корабли якобы были задействованы в краже зерна с освобожденной ВС РФ бывшей территории Украины.
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