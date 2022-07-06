Украина обратилась с важной просьбой к Турции из-за России

Генпрокуратура Украины попросила у Турции содействия в расследовании дела о якобы краже зерна Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина обратилась к Турции с просьбой о содействии в расследовании дела, связанного с тремя российскими судами. По версии украинской стороны, корабли якобы были задействованы в краже зерна с освобожденной ВС РФ бывшей территории Украины, следует из документов.

В направленном Турции письме, с которым ознакомилось агентство Reuters , сообщается, что российские суда якобы ранее отправлялись с главного зернового терминала Крыма в Севастополе в апреле и мае. Из текста документа следует, что Генеральная прокуратура Украины требует от Анкары документацию об отгрузке и прибытии этих кораблей в турецкие порты. По версии Украины, сухогрузы «Михаил Ненашев», «Матрос Позынич» и «Матрос Кошка» участвовали в перевозке зерна, якобы похищенного с недавно освобожденных бывших украинскими территорий, таких как Херсон.

Авторы статьи уточнили, что все три судна принадлежат дочерней компании российской государственной организации «Объединенная судостроительная корпорация». Сейчас компания находится под санкциями Запада, отмечается в статье.

Ранее украинские власти обвинили Россию в краже зерна из черноморских портов. Однако Структуры ООН не нашли доказательств, подтверждающих заявления Киева.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украина должна как можно быстрее разминировать свои порты для прохода заблокированных судов. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Телеканал 360 отмечал, что Следственный комитет РФ проанализирует действия националистов, заминировавших выход из порта Херсона.

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