19 апреля 2023

В Тюмени будущих военных будут тренировать в образовательных учреждениях

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон Тввику. Тюмень , гранатомет, военные, солдаты, учения, военнослужащие
Тренировать будущих военных начнут с 11 мая Фото:

Центр военно-спортивной подготовки, создаваемый в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина, будет проводить занятия на площадках образовательных организаций Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Заниматься в Центре будут подростки и будущие военные.

«С мая в Тюменской области начнет работу региональный филиал „Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи“ (г. Москва). Базой для проведения занятий станут площадки различных образовательных организаций Тюмени. Аппарат центра будет размещен на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания „Аванпост“», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона.

Как ранее писало агентство, «Центры военно-спортивной подготовки» в России будут запущены в 12 пилотных регионах с 11 мая. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин. Тюмень вошла в число первых регионов, где апробируют проект. Заниматься в учреждениях будут подростки 14-18 лет, а также граждане призывного возраста — их будут готовить для вступления в вооруженные силы РФ.

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Центр военно-спортивной подготовки, создаваемый в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина, будет проводить занятия на площадках образовательных организаций Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Заниматься в Центре будут подростки и будущие военные. «С мая в Тюменской области начнет работу региональный филиал „Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи“ (г. Москва). Базой для проведения занятий станут площадки различных образовательных организаций Тюмени. Аппарат центра будет размещен на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания „Аванпост“», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона. Как ранее писало агентство, «Центры военно-спортивной подготовки» в России будут запущены в 12 пилотных регионах с 11 мая. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин. Тюмень вошла в число первых регионов, где апробируют проект. Заниматься в учреждениях будут подростки 14-18 лет, а также граждане призывного возраста — их будут готовить для вступления в вооруженные силы РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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