В Тюмени будущих военных будут тренировать в образовательных учреждениях

20 апреля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Тренировать будущих военных начнут с 11 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центр военно-спортивной подготовки, создаваемый в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина, будет проводить занятия на площадках образовательных организаций Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Заниматься в Центре будут подростки и будущие военные. «С мая в Тюменской области начнет работу региональный филиал „Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи“ (г. Москва). Базой для проведения занятий станут площадки различных образовательных организаций Тюмени. Аппарат центра будет размещен на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания „Аванпост“», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона. Как ранее писало агентство, «Центры военно-спортивной подготовки» в России будут запущены в 12 пилотных регионах с 11 мая. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин. Тюмень вошла в число первых регионов, где апробируют проект. Заниматься в учреждениях будут подростки 14-18 лет, а также граждане призывного возраста — их будут готовить для вступления в вооруженные силы РФ.

Центр военно-спортивной подготовки, создаваемый в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина, будет проводить занятия на площадках образовательных организаций Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Заниматься в Центре будут подростки и будущие военные. «С мая в Тюменской области начнет работу региональный филиал „Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи“ (г. Москва). Базой для проведения занятий станут площадки различных образовательных организаций Тюмени. Аппарат центра будет размещен на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания „Аванпост“», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона. Как ранее писало агентство, «Центры военно-спортивной подготовки» в России будут запущены в 12 пилотных регионах с 11 мая. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин. Тюмень вошла в число первых регионов, где апробируют проект. Заниматься в учреждениях будут подростки 14-18 лет, а также граждане призывного возраста — их будут готовить для вступления в вооруженные силы РФ.