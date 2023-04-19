Стоимость теплиц в ХМАО стала дороже аренды трехкомнатных квартир

В ХМАО теплицы подорожали до 30 тысяч рублей

20 апреля 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Стоимость теплиц в ХМАО достигает 30 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО выросли цены на дачные теплицы. Стоимость изготовления конструкций достигает почти 30 тысяч рублей, что дороже месячной аренды трехкомнатной квартиры в городах региона. «Стоимость арочной оцинкованной теплицы из поликарбоната в четыре метра составляет 29 500 рублей», — следует из объявления сервиса «Авито». При этом, например, в Нижневартовске, согласно информации сервиса, цена аренды трехкомнатной квартиры начинается с 25 тысяч рублей. По словам предпринимателей, которые занимаются изготовлением и установкой теплиц в ХМАО, по сравнению с прошлой весной стоимость на товар выросла в пределах 10%. «[Теплицы из поликарбоната] не то чтобы сильно, но подорожали, примерно на пару тысяч. Но мы нашли способ их удешевить. Стали использовать трехслойную пленку вместо поликарбоната», — рассказал мастер по изготовлению теплиц, представившийся Виктором. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочил спрос на строительство частных домов. К началу весны количество объектов по итогам февраля увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным период прошлого года.

В ХМАО выросли цены на дачные теплицы. Стоимость изготовления конструкций достигает почти 30 тысяч рублей, что дороже месячной аренды трехкомнатной квартиры в городах региона. «Стоимость арочной оцинкованной теплицы из поликарбоната в четыре метра составляет 29 500 рублей», — следует из объявления сервиса «Авито». При этом, например, в Нижневартовске, согласно информации сервиса, цена аренды трехкомнатной квартиры начинается с 25 тысяч рублей. По словам предпринимателей, которые занимаются изготовлением и установкой теплиц в ХМАО, по сравнению с прошлой весной стоимость на товар выросла в пределах 10%. «[Теплицы из поликарбоната] не то чтобы сильно, но подорожали, примерно на пару тысяч. Но мы нашли способ их удешевить. Стали использовать трехслойную пленку вместо поликарбоната», — рассказал мастер по изготовлению теплиц, представившийся Виктором. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочил спрос на строительство частных домов. К началу весны количество объектов по итогам февраля увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным период прошлого года.