19 апреля 2023

Стоимость теплиц в ХМАО стала дороже аренды трехкомнатных квартир

В ХМАО теплицы подорожали до 30 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, огород, сад, теплица
Стоимость теплиц в ХМАО достигает 30 тысяч рублей Фото:

В ХМАО выросли цены на дачные теплицы. Стоимость изготовления конструкций достигает почти 30 тысяч рублей, что дороже месячной аренды трехкомнатной квартиры в городах региона.

«Стоимость арочной оцинкованной теплицы из поликарбоната в четыре метра составляет 29 500 рублей», — следует из объявления сервиса «Авито». При этом, например, в Нижневартовске, согласно информации сервиса, цена аренды трехкомнатной квартиры начинается с 25 тысяч рублей.

По словам предпринимателей, которые занимаются изготовлением и установкой теплиц в ХМАО, по сравнению с прошлой весной стоимость на товар выросла в пределах 10%. «[Теплицы из поликарбоната] не то чтобы сильно, но подорожали, примерно на пару тысяч. Но мы нашли способ их удешевить. Стали использовать трехслойную пленку вместо поликарбоната», — рассказал мастер по изготовлению теплиц, представившийся Виктором.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочил спрос на строительство частных домов. К началу весны количество объектов по итогам февраля увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным период прошлого года.

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В ХМАО выросли цены на дачные теплицы. Стоимость изготовления конструкций достигает почти 30 тысяч рублей, что дороже месячной аренды трехкомнатной квартиры в городах региона. «Стоимость арочной оцинкованной теплицы из поликарбоната в четыре метра составляет 29 500 рублей», — следует из объявления сервиса «Авито». При этом, например, в Нижневартовске, согласно информации сервиса, цена аренды трехкомнатной квартиры начинается с 25 тысяч рублей. По словам предпринимателей, которые занимаются изготовлением и установкой теплиц в ХМАО, по сравнению с прошлой весной стоимость на товар выросла в пределах 10%. «[Теплицы из поликарбоната] не то чтобы сильно, но подорожали, примерно на пару тысяч. Но мы нашли способ их удешевить. Стали использовать трехслойную пленку вместо поликарбоната», — рассказал мастер по изготовлению теплиц, представившийся Виктором. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочил спрос на строительство частных домов. К началу весны количество объектов по итогам февраля увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным период прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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