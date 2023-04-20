В Тюмени поставили точку в деле о гибели рабочего на стройке

Калининский районный суд вынес приговор машинисту башенного крана по вине которого из-за нарушения техники безопасности погиб человек. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Калининский районный суд признал машиниста башенного крана ООО „Звезда“ 57-летнего Алексея Елисеева виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
Инцидент произошел в мае 2022 года. При строительстве многоэтажного дома на створе улиц Ямская — Медовая машинист башенного крана пренебрег техникой безопасности, из-за чего погиб рабочий — на мужчину с пятого этажа упала оконная перемычка.
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