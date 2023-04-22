Власти Нижневартовска выявили нарушения в ходе противопожарного рейда

На особом контроле — эксплуатация и хранение газовых приборов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) в ходе противопожарного рейда в деревянных домах выявлены нарушения, касающиеся хранения средств индивидуальной мобильности в местах общего пользования. По информации мэрии города, инспекторы обследовали два одноэтажных деревянных дома №71 и №94 в поселке Энтузиастов.

«В Нижневартовске продолжаются противопожарные рейды по объектам жилого сектора. Инспекторы обследовали два одноэтажных деревянных дома №71 и №94 в поселке Энтузиастов. Итог рейда — незначительные замечания, касающиеся хранения средств индивидуальной мобильности в местах общего пользования», — говорится в сообщении.

В рейде участвовали представители департамента ЖКХ администрации города, управления по делам ГО и ЧС, управляющих компаний, ТСЖ и общественности. Проверялась исправность электропроводки в подъездах, наличие в местах общего пользования незаконных перепланировок, наличие фактов складирования на лестничных клетках. Особое внимание уделили эксплуатации и хранению газовых приборов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Советском районе (ХМАО) ввели особый противопожарный режим с 28 апреля по 10 мая. Жителям запрещается: разводить костры, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы, выжигать сухую травянистую растительность.