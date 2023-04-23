23 апреля 2023
22 апреля 2023

В ХМАО девушка выпала из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, многоэтажка, новострой, ипотека, многоквартирный дом, жилой дом
Девушка выпала с 15 этажа (фото из архива) Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) девушка выпала из окна многоэтажного дома. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«В 11В погибла девушка. По информации жильцов, девушка выпала с 15 этажа», — сообщается в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте». В посте указано, что ЧП произошло накануне.

В СУ СКР по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.

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В Нефтеюганске (ХМАО) девушка выпала из окна многоэтажного дома. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «В 11В погибла девушка. По информации жильцов, девушка выпала с 15 этажа», — сообщается в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте». В посте указано, что ЧП произошло накануне. В СУ СКР по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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