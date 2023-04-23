В ХМАО девушка выпала из окна многоэтажки

24 апреля 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Девушка выпала с 15 этажа (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) девушка выпала из окна многоэтажного дома. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «В 11В погибла девушка. По информации жильцов, девушка выпала с 15 этажа», — сообщается в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте». В посте указано, что ЧП произошло накануне. В СУ СКР по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.

В Нефтеюганске (ХМАО) девушка выпала из окна многоэтажного дома. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «В 11В погибла девушка. По информации жильцов, девушка выпала с 15 этажа», — сообщается в группе «Наш Юганск» в соцсети «ВКонтакте». В посте указано, что ЧП произошло накануне. В СУ СКР по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.