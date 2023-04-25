Челябинский роддом закрыли из-за кори

26 апреля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Если беременная женщина заболела корью, то есть вероятность выкидыша Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске родильный дом клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета закрыли на карантин из-за кори. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе клиники ЮУГМУ. «В родильном доме клиники ЮУГМУ временно приостановлена госпитализация пациенток с 24 апреля по постановлению главсанврача по Челябинской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Карантин будет действовать до особого распоряжения», — сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения. В клинике не стали комментировать подробности карантина и количество заболевших из числа беременных женщин, сославшись на врачебную тайну. Одна из пациенток роддома рассказала сайту «Вести. Южный Урал», что корь выявили у роженицы, которая является гражданкой другого государства. Женщина сообщила, что из-за карантина она не может ходить в другое отделение к своему недоношенному младенцу. Корь очень опасна детей и беременных женщин своими тяжелыми осложнениями. Непривитые и не болевшие люди при контакте с больными заражаются практически в 100% случаев. По данным специалистов, если беременная женщина заболела корью, то вероятность выкидыша и патологий плода составляет около 20%.

В Челябинске родильный дом клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета закрыли на карантин из-за кори. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе клиники ЮУГМУ. «В родильном доме клиники ЮУГМУ временно приостановлена госпитализация пациенток с 24 апреля по постановлению главсанврача по Челябинской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Карантин будет действовать до особого распоряжения», — сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения. В клинике не стали комментировать подробности карантина и количество заболевших из числа беременных женщин, сославшись на врачебную тайну. Одна из пациенток роддома рассказала сайту «Вести. Южный Урал», что корь выявили у роженицы, которая является гражданкой другого государства. Женщина сообщила, что из-за карантина она не может ходить в другое отделение к своему недоношенному младенцу. Корь очень опасна детей и беременных женщин своими тяжелыми осложнениями. Непривитые и не болевшие люди при контакте с больными заражаются практически в 100% случаев. По данным специалистов, если беременная женщина заболела корью, то вероятность выкидыша и патологий плода составляет около 20%.