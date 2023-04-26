В екатеринбургском парке задержали поджигателя леса. Фото

26 апреля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Поджигателя задержали в Шарташском парке (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в Шарташском парке задержали поджигателя леса. Об этом сообщила местная жительница. «Подозрительного мужчину заметила посетительница парка. Она сфотографировала его и передала данные ЧОП. Впоследствии поджигателя передали полиции», — передает telegram-канал «ЕАН». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу МВД по Екатеринбурге. В ведомстве комментировать происшествие отказались. В Екатеринбурге задержали поджигателя леса Фото: telegram-канал «ЕАН» В Шарташском парке екатеринбурженка заметила поджигателя леса Фото: telegram-канал «ЕАН»

В Екатеринбурге в Шарташском парке задержали поджигателя леса. Об этом сообщила местная жительница. «Подозрительного мужчину заметила посетительница парка. Она сфотографировала его и передала данные ЧОП. Впоследствии поджигателя передали полиции», — передает telegram-канал «ЕАН». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу МВД по Екатеринбурге. В ведомстве комментировать происшествие отказались.