Поджигателя задержали в Шарташском парке (архивное фото)
В Екатеринбурге в Шарташском парке задержали поджигателя леса. Об этом сообщила местная жительница.
«Подозрительного мужчину заметила посетительница парка. Она сфотографировала его и передала данные ЧОП. Впоследствии поджигателя передали полиции», — передает telegram-канал «ЕАН».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу МВД по Екатеринбурге. В ведомстве комментировать происшествие отказались.
В Екатеринбурге задержали поджигателя леса
В Шарташском парке екатеринбурженка заметила поджигателя леса
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