В екатеринбургском парке задержали поджигателя леса. Фото

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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, пожар в саду, горит дача
Поджигателя задержали в Шарташском парке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в Шарташском парке задержали поджигателя леса. Об этом сообщила местная жительница.

«Подозрительного мужчину заметила посетительница парка. Она сфотографировала его и передала данные ЧОП. Впоследствии поджигателя передали полиции», — передает telegram-канал «ЕАН».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу МВД по Екатеринбурге. В ведомстве комментировать происшествие отказались.

В Екатеринбурге задержали поджигателя леса
В Екатеринбурге задержали поджигателя леса
Фото:
В Шарташском парке екатеринбурженка заметила поджигателя леса
В Шарташском парке екатеринбурженка заметила поджигателя леса
Фото:

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В Екатеринбурге в Шарташском парке задержали поджигателя леса. Об этом сообщила местная жительница. «Подозрительного мужчину заметила посетительница парка. Она сфотографировала его и передала данные ЧОП. Впоследствии поджигателя передали полиции», — передает telegram-канал «ЕАН». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу МВД по Екатеринбурге. В ведомстве комментировать происшествие отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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