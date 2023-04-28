Эрдоган призвал Путина продлить зерновую сделку

Зерновая сделка по Украине должна продлиться, заявил Эрдоган
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским главой Владимиром Путиным заявил о необходимости продления зерновой сделки. Путин отметил, что Россия разделяет предложение Турции.
«Президент Эрдоган заявил о необходимости продления срока действия зернового коридора (сделки — прим. URA.RU). Путин в ответ заявил, что Россия придает значение предложению Турции», — цитирует итоги общения по видеосвязи 27 апреля турецкое издание
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