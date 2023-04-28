Эрдоган призвал Путина продлить зерновую сделку

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Зерновая сделка по Украине должна продлиться, заявил Эрдоган Фото:
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским главой Владимиром Путиным заявил о необходимости продления зерновой сделки. Путин отметил, что Россия разделяет предложение Турции.

«Президент Эрдоган заявил о необходимости продления срока действия зернового коридора (сделки — прим. URA.RU). Путин в ответ заявил, что Россия придает значение предложению Турции», — цитирует итоги общения по видеосвязи 27 апреля турецкое издание Sabah.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским главой Владимиром Путиным заявил о необходимости продления зерновой сделки. Путин отметил, что Россия разделяет предложение Турции. «Президент Эрдоган заявил о необходимости продления срока действия зернового коридора (сделки — прим. URA.RU). Путин в ответ заявил, что Россия придает значение предложению Турции», — цитирует итоги общения по видеосвязи 27 апреля турецкое издание Sabah.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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