Эрдоган призвал Путина продлить зерновую сделку 28 апреля 2023 в 20:08 Размер текста - 17 + Зерновая сделка по Украине должна продлиться, заявил Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским главой Владимиром Путиным заявил о необходимости продления зерновой сделки. Путин отметил, что Россия разделяет предложение Турции. «Президент Эрдоган заявил о необходимости продления срока действия зернового коридора (сделки — прим. URA.RU). Путин в ответ заявил, что Россия придает значение предложению Турции», — цитирует итоги общения по видеосвязи 27 апреля турецкое издание Sabah . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским главой Владимиром Путиным заявил о необходимости продления зерновой сделки. Путин отметил, что Россия разделяет предложение Турции. «Президент Эрдоган заявил о необходимости продления срока действия зернового коридора (сделки — прим. URA.RU). Путин в ответ заявил, что Россия придает значение предложению Турции», — цитирует итоги общения по видеосвязи 27 апреля турецкое издание Sabah. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям