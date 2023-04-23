Медведев описал странам G7 последствия запрета экспорта в РФ

Россия может принять меры в ответ на запрет экспорта товаров из РФ странами «большой семерки» (G7). Например, Москва может прекратить зерновую сделку. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Идея <…> стран G7 о запрете экспорта товаров в Россию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое», —
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков уже обращал внимание на запрет от стран G7. Он отметил, что Россия успешно справляется со всеми западными санкциями. Страны G7 заявили, что поддерживают продление зерновой сделки. Зерновая сделка между Россией, Украиной и странами Запада была заключена 22 июля 2022 года с целью преодоления мирового продовольственного кризиса.
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