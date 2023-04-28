28 апреля 2023

Волонтеры ищут пропавшего 30-летнего свердловчанина. Фото

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Город во время режима самоизоляции. Магнитогорск, мусор, город, улица, мужчина на прогулке
Мужчина пропал 25 апреля Фото:

В городе Дегтярск (Свердловская область) пропал Константин Новгородцев 1993 года рождения. Об этом сообщили поисковики отряда «ЛизаАлерт».

«Пропал Константин Новгородцев, 30 лет. Рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, глаза карие. Был одет во все черное», — сообщили на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловская область «Вконтакте».

Местонахождение неизвестно с 25 апреля. Информацию о мужчине можно передать по телефону +79043831748, +79221419307.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В городе Дегтярск (Свердловская область) пропал Константин Новгородцев 1993 года рождения. Об этом сообщили поисковики отряда «ЛизаАлерт». «Пропал Константин Новгородцев, 30 лет. Рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, глаза карие. Был одет во все черное», — сообщили на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловская область «Вконтакте». Местонахождение неизвестно с 25 апреля. Информацию о мужчине можно передать по телефону +79043831748, +79221419307.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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