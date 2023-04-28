Мужчина пропал 25 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Дегтярск (Свердловская область) пропал Константин Новгородцев 1993 года рождения. Об этом сообщили поисковики отряда «ЛизаАлерт».

«Пропал Константин Новгородцев, 30 лет. Рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, глаза карие. Был одет во все черное», — сообщили на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловская область «Вконтакте».

Местонахождение неизвестно с 25 апреля. Информацию о мужчине можно передать по телефону +79043831748, +79221419307.