Зеленский заявил, что ни одна страна в мире не сможет обеспечить Украину

30 апреля 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Украине недостаточно нынешней помощи от западных стран, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ни одна страна в мире не способна полностью обеспечить все военные потребности Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече со скандинавскими СМИ. «Ни одна из стран не может полностью обеспечить Украину. Это современный конфликт, масштабов которого еще не было. Я имею в виду гибридность масштаба применения различных технологий», — заявил Зеленский. По его словам, Украине недостаточно нынешних объемов помощи. Украинский лидер добавил, что сейчас из-за этого существует «великий риск» для страны. «Вы знаете, чего Украине недостаточно. Что-то может прийти и оно недоукомплектовано и требуется доукомплектовать», — заключил он. С начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада помогают Украине финансами и вооружением. Однако президент США Джо Байден отказывается поставлять Украине современное оборудование, в числе которого запрашиваемые Киевом истребители F-16. Военный эксперт объяснил, что Украина зашла в тупик, запрашивая новую технику от Запада.

Ни одна страна в мире не способна полностью обеспечить все военные потребности Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече со скандинавскими СМИ. «Ни одна из стран не может полностью обеспечить Украину. Это современный конфликт, масштабов которого еще не было. Я имею в виду гибридность масштаба применения различных технологий», — заявил Зеленский. По его словам, Украине недостаточно нынешних объемов помощи. Украинский лидер добавил, что сейчас из-за этого существует «великий риск» для страны. «Вы знаете, чего Украине недостаточно. Что-то может прийти и оно недоукомплектовано и требуется доукомплектовать», — заключил он. С начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада помогают Украине финансами и вооружением. Однако президент США Джо Байден отказывается поставлять Украине современное оборудование, в числе которого запрашиваемые Киевом истребители F-16. Военный эксперт объяснил, что Украина зашла в тупик, запрашивая новую технику от Запада.