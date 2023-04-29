29 апреля 2023
28 апреля 2023

Самолет до Ханты-Мансийска не смог вылететь из Казани из-за неисправности

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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, полет, небо, самолет, авиция
У самолета оказался неисправен датчик сдвига ветра (фото из архива) Фото:

Самолет авиакомпании «Руслайн», который должен был вылететь из Казани в Ханты-Мансийск (ХМАО), перед взлетом сообщил о неисправности. Воздушное судно вернулось на стоянку.

«При рулении по МРД КВС сообщил о необходимости возврата на стоянку по технической причине, после заруливания сообщил о неисправности датчика сдвига ветра. Самолет CRJ-200, рег/RA-67140, рейс RLU298 Казань — Ханты-Мансийск», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

Инцидент произошел днем 29 апреля. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Самолет авиакомпании «Руслайн», который должен был вылететь из Казани в Ханты-Мансийск (ХМАО), перед взлетом сообщил о неисправности. Воздушное судно вернулось на стоянку. «При рулении по МРД КВС сообщил о необходимости возврата на стоянку по технической причине, после заруливания сообщил о неисправности датчика сдвига ветра. Самолет CRJ-200, рег/RA-67140, рейс RLU298 Казань — Ханты-Мансийск», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Инцидент произошел днем 29 апреля. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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