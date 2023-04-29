Подростки в ХМАО терроризируют охранников и продавцов в ТЦ

30 апреля 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Сотрудники ТЦ жалуются на поведение подростков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) продавцы и охранники торгового центра «Мир» пожаловались на поведение подростков. По их словам, дети долгое время терроризируют работников магазинов. «Я уже устала, они нам вообще покоя не дают. Эти дети каждый день здесь находятся. Они как только не обзываются, что только тут не вытворяют. Администрацию доводят прям до истерики», — приводят слова одного из продавцов ТЦ в telegram-канале «Свет Сургут ХМАО». Накануне произошла потасовка между подростком и охранником. По телефону, указанному в открытом доступе, в ТЦ на звонок корреспондента не ответили. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске компания подростков из новых микрорайонов затравила бездомного. Мужчине помогли сбежать от побоев посетители аптеки.

В Сургуте (ХМАО) продавцы и охранники торгового центра «Мир» пожаловались на поведение подростков. По их словам, дети долгое время терроризируют работников магазинов. «Я уже устала, они нам вообще покоя не дают. Эти дети каждый день здесь находятся. Они как только не обзываются, что только тут не вытворяют. Администрацию доводят прям до истерики», — приводят слова одного из продавцов ТЦ в telegram-канале «Свет Сургут ХМАО». Накануне произошла потасовка между подростком и охранником. По телефону, указанному в открытом доступе, в ТЦ на звонок корреспондента не ответили. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске компания подростков из новых микрорайонов затравила бездомного. Мужчине помогли сбежать от побоев посетители аптеки.