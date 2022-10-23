В Нижневартовске компания подростков затравила бездомного

24 октября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Бездомному пришлось пришлось спасаться от банды школьников, терроризирующей район Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) компания подростков из новых микрорайонов затравила бездомного. Мужчине помогли сбежать от побоев посетители аптеки, одна из спасителей рассказала об этом журналисту URA.RU на условиях анонимности. «В аптеку на Героев Самотлора, 20 забежал мужчина, похожий на бездомного, и попросил нас о помощи. Он рассказал, что дети бегут за ним с другого конца района, чтобы поиздеваться: бьют, пинают, плюют на него. Возле крыльца действительно стояла компания подростков и ждала мужчину. Мы вызвали такси и отпугнули подростков, чтобы он мог сменить локацию. Все произошло в субботу, 21 октября, около 18 часов», — уточнила женщина. Журналисту URA.RU с помощью жителей дома, в котором расположена аптека, удалось разыскать бездомного и связаться с ним. Андрею 58 лет, он ночует в подвалах новостроек, и, по его словам, часто сталкивается с этой компанией подростков. В разговоре с корреспондентом он сообщил, что был «в доме престарелых, ушел оттуда три дня назад в лес». Галина Чайка, которая помогла журналисту разыскать Андрея, рассказала, что жители микрорайона постоянно жалуются на этих школьников. «Это дети с Героев [Самотлора], 22. Там есть такие неблагополучные детки, которые терроризируют не только бездомных, но и нас, [обычных жильцов дома]», — уточнила Галина. Журналист URA.RU попросил руководителя пресс-службы УМВД по ХМАО Ольгу Абмайкину прокомментировать ситуацию. Абмайкина пообещала дать ответ позже. Ранее URA.RU рассказывало о группе подростков из Нефтеюганска, которые терроризируют местных жителей. По словам очевидцев, школьники бьют окна и пытаются проникнуть в жилую квартиру на первом этаже.

В Нижневартовске (ХМАО) компания подростков из новых микрорайонов затравила бездомного. Мужчине помогли сбежать от побоев посетители аптеки, одна из спасителей рассказала об этом журналисту URA.RU на условиях анонимности. «В аптеку на Героев Самотлора, 20 забежал мужчина, похожий на бездомного, и попросил нас о помощи. Он рассказал, что дети бегут за ним с другого конца района, чтобы поиздеваться: бьют, пинают, плюют на него. Возле крыльца действительно стояла компания подростков и ждала мужчину. Мы вызвали такси и отпугнули подростков, чтобы он мог сменить локацию. Все произошло в субботу, 21 октября, около 18 часов», — уточнила женщина. Журналисту URA.RU с помощью жителей дома, в котором расположена аптека, удалось разыскать бездомного и связаться с ним. Андрею 58 лет, он ночует в подвалах новостроек, и, по его словам, часто сталкивается с этой компанией подростков. В разговоре с корреспондентом он сообщил, что был «в доме престарелых, ушел оттуда три дня назад в лес». Галина Чайка, которая помогла журналисту разыскать Андрея, рассказала, что жители микрорайона постоянно жалуются на этих школьников. «Это дети с Героев [Самотлора], 22. Там есть такие неблагополучные детки, которые терроризируют не только бездомных, но и нас, [обычных жильцов дома]», — уточнила Галина. Журналист URA.RU попросил руководителя пресс-службы УМВД по ХМАО Ольгу Абмайкину прокомментировать ситуацию. Абмайкина пообещала дать ответ позже. Ранее URA.RU рассказывало о группе подростков из Нефтеюганска, которые терроризируют местных жителей. По словам очевидцев, школьники бьют окна и пытаются проникнуть в жилую квартиру на первом этаже.