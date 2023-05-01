Mash: «Ашан» запретил продавать георгиевские ленты ко Дню Победы

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Клипарт. Магнитогорск, георгиевская лента
«Ашан» запрещает носить и продавать георгиевские ленточки своим сотрудникам, сообщает Mash Фото:
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Сотрудникам французской компании Auchan Holding (Ашан) в РФ запретили продавать и носить любую символику, относящуюся ко Дню Победы. В том числе и георгиевские ленточки. Об этом сообщает telegram-канал Mash, ссылаясь на сообщения от сотрудников магазинов по всей стране.

«В рабочих чатах сотрудников в Липецкой области прямым текстом предупредили: «В этом году мы не используем пилотки и георгиевские ленточки для сотрудников 9 Мая», — пишут авторы канала. Журналисты отмечают, что по информации, полученной от горячей линии «Ашана» в Москве и Подмосковье, такой установки работникам компании не поступало.

Корреспондент URA.RU проверил сайты магазинов «Ашана» на наличие товаров, относящиеся ко Дню Победы. Из анализа следует, что в Москве, Московской области, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге нет таких товаров.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Ашана» для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Ранее Украина внесла «Ашан» в список «спонсоров конфликта». Представители компании отреагировали на данные обвинения и заявили, что отвергают заявления об оказании гуманитарной помощи российским военным.

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Сотрудникам французской компании Auchan Holding (Ашан) в РФ запретили продавать и носить любую символику, относящуюся ко Дню Победы. В том числе и георгиевские ленточки. Об этом сообщает telegram-канал Mash, ссылаясь на сообщения от сотрудников магазинов по всей стране. «В рабочих чатах сотрудников в Липецкой области прямым текстом предупредили: «В этом году мы не используем пилотки и георгиевские ленточки для сотрудников 9 Мая», — пишут авторы канала. Журналисты отмечают, что по информации, полученной от горячей линии «Ашана» в Москве и Подмосковье, такой установки работникам компании не поступало. Корреспондент URA.RU проверил сайты магазинов «Ашана» на наличие товаров, относящиеся ко Дню Победы. Из анализа следует, что в Москве, Московской области, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге нет таких товаров. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Ашана» для подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее Украина внесла «Ашан» в список «спонсоров конфликта». Представители компании отреагировали на данные обвинения и заявили, что отвергают заявления об оказании гуманитарной помощи российским военным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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