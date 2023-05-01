Mash: «Ашан» запретил продавать георгиевские ленты ко Дню Победы

Сотрудникам французской компании Auchan Holding (Ашан) в РФ запретили продавать и носить любую символику, относящуюся ко Дню Победы. В том числе и георгиевские ленточки. Об этом сообщает telegram-канал Mash, ссылаясь на сообщения от сотрудников магазинов по всей стране.
«В рабочих чатах сотрудников в Липецкой области прямым текстом предупредили: «В этом году мы не используем пилотки и георгиевские ленточки для сотрудников 9 Мая», — пишут авторы канала. Журналисты отмечают, что по информации, полученной от горячей линии «Ашана» в Москве и Подмосковье, такой установки работникам компании не поступало.
Корреспондент URA.RU проверил сайты магазинов «Ашана» на наличие товаров, относящиеся ко Дню Победы. Из анализа следует, что в Москве, Московской области, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге нет таких товаров.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Ашана» для подтверждения информации. Ответ ожидается.
Ранее Украина внесла «Ашан» в список «спонсоров конфликта». Представители компании отреагировали на данные обвинения и заявили, что отвергают заявления об оказании гуманитарной помощи российским военным.
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