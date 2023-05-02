Челябинского водителя лишили прав из-за двухдверной «Нивы»

03 мая 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Мужчина утверждает, что в тот день за рулем был его приятель Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жителя Троицка (Челябинская область) Данилу П. лишили прав, когда в качестве пассажира, с его слов, он ехал со своими знакомыми в двухдверной «Ниве». Как рассказал URA.RU мужчина, год назад машину остановили сотрудники ДПС, и из-за конструктивной особенности «Нивы» ему пришлось выходить через дверь водителя. В итоге госавтоинспектор оформил на него протоколы, которые привели к лишению прав. «28 апреля 2022 года мы с товарищами ехали на двухдверной „Ниве“ и нас остановили сотрудники ДПС. Я был пассажиром, сидел сзади, когда водитель услышал сирены: он остановился, испугался и перепрыгнул на заднее сиденье, так как у него были просроченные права. Я начал выходить с заднего сидения через водительскую дверь, поскольку справа на переднем сидении сидел пассажир и другого варианта выйти у меня не было», — сообщил URA.RU житель Троицка. По словам мужчины, он вышел к сотрудникам ДПС, чтобы прояснить ситуацию. Однако, по его мнению, инспекторы не стали вникать в детали и составили на него два протокола: один за управление автомобилем прекращенным регистрации ст. 12.1, а второй протокол за отказ пройти освидетельствование ст. 12.26. На основании этих протоколов мировой суд назначил пассажиру срок лишения прав на год и 10 месяцев. «Я хоть и был в тот день пассажиром, но в разговоре с сотрудниками ДПС не отказывался пройти освидетельствование в медицинском специализированном учреждении, есть даже видео, где я на этом настаиваю. При этом, в суде дважды был допрошен водитель „Нивы“, который пояснил, что это он был за рулем и автомобиль принадлежит ему», — добавил Данил. П. URA.RU направило запрос в отдел пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции Челябинской области. Там сообщили, что действия сотрудников ДПС были правомочными, поскольку мужчина вышел из-за водительского сидения. Там отметили, что в тот момент водительское кресло не было откинуто, что свидетельствует, что именно Данил. П. был за рулем. Видеозапись момента остановки и выхода водителя из-за руля, а также оформление административных материалов приобщены к материалам дела и будут рассмотрены судебным органом. «Меня несправедливо лишили водительских прав. А у меня жена скоро рожает, мать инвалид и по работе мне необходима машина», — считает мужчина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Троицка (Челябинская область) Данилу П. лишили прав, когда в качестве пассажира, с его слов, он ехал со своими знакомыми в двухдверной «Ниве». Как рассказал URA.RU мужчина, год назад машину остановили сотрудники ДПС, и из-за конструктивной особенности «Нивы» ему пришлось выходить через дверь водителя. В итоге госавтоинспектор оформил на него протоколы, которые привели к лишению прав. «28 апреля 2022 года мы с товарищами ехали на двухдверной „Ниве“ и нас остановили сотрудники ДПС. Я был пассажиром, сидел сзади, когда водитель услышал сирены: он остановился, испугался и перепрыгнул на заднее сиденье, так как у него были просроченные права. Я начал выходить с заднего сидения через водительскую дверь, поскольку справа на переднем сидении сидел пассажир и другого варианта выйти у меня не было», — сообщил URA.RU житель Троицка. По словам мужчины, он вышел к сотрудникам ДПС, чтобы прояснить ситуацию. Однако, по его мнению, инспекторы не стали вникать в детали и составили на него два протокола: один за управление автомобилем прекращенным регистрации ст. 12.1, а второй протокол за отказ пройти освидетельствование ст. 12.26. На основании этих протоколов мировой суд назначил пассажиру срок лишения прав на год и 10 месяцев. «Я хоть и был в тот день пассажиром, но в разговоре с сотрудниками ДПС не отказывался пройти освидетельствование в медицинском специализированном учреждении, есть даже видео, где я на этом настаиваю. При этом, в суде дважды был допрошен водитель „Нивы“, который пояснил, что это он был за рулем и автомобиль принадлежит ему», — добавил Данил. П. URA.RU направило запрос в отдел пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции Челябинской области. Там сообщили, что действия сотрудников ДПС были правомочными, поскольку мужчина вышел из-за водительского сидения. Там отметили, что в тот момент водительское кресло не было откинуто, что свидетельствует, что именно Данил. П. был за рулем. Видеозапись момента остановки и выхода водителя из-за руля, а также оформление административных материалов приобщены к материалам дела и будут рассмотрены судебным органом. «Меня несправедливо лишили водительских прав. А у меня жена скоро рожает, мать инвалид и по работе мне необходима машина», — считает мужчина.