Пятый канал: баскетболист ЦСКА Швед находится в реанимации с серьезными травмами

Российский баскетболист ЦСКА Алексей Швед находится в реанимации после того, как его накануне избили из-за проигранного матча. У спортсмена зафиксированы перелом черепа и височной кости.
«На данный момент спортсмен находится в частной клинике — у него перелом черепа и височной кости, а также другие серьезные травмы, плюс амнезия», — передает Пятый канал. Уточняется, что травмы Шведа расцениваются как тяжкий вред здоровью.
Швед был жестоко избит 2 мая около одного из московских ресторанов. В СМИ писали, что нападавшие избили спортсмена из-за проигранного матча. Люди предъявляли спортсмену за то, что они проиграли деньги на ставках из-за его поражения.
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