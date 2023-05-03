Пятый канал: баскетболист ЦСКА Швед находится в реанимации с серьезными травмами

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Алексей Швед находится в реанимации с амнезией Фото:

Российский баскетболист ЦСКА Алексей Швед находится в реанимации после того, как его накануне избили из-за проигранного матча. У спортсмена зафиксированы перелом черепа и височной кости.

«На данный момент спортсмен находится в частной клинике — у него перелом черепа и височной кости, а также другие серьезные травмы, плюс амнезия», — передает Пятый канал. Уточняется, что травмы Шведа расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Швед был жестоко избит 2 мая около одного из московских ресторанов. В СМИ писали, что нападавшие избили спортсмена из-за проигранного матча. Люди предъявляли спортсмену за то, что они проиграли деньги на ставках из-за его поражения.

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Российский баскетболист ЦСКА Алексей Швед находится в реанимации после того, как его накануне избили из-за проигранного матча. У спортсмена зафиксированы перелом черепа и височной кости. «На данный момент спортсмен находится в частной клинике — у него перелом черепа и височной кости, а также другие серьезные травмы, плюс амнезия», — передает Пятый канал. Уточняется, что травмы Шведа расцениваются как тяжкий вред здоровью. Швед был жестоко избит 2 мая около одного из московских ресторанов. В СМИ писали, что нападавшие избили спортсмена из-за проигранного матча. Люди предъявляли спортсмену за то, что они проиграли деньги на ставках из-за его поражения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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