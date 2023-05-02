Тюменцы начали экономить на свадьбах

Жители Тюмени стали сокращать количество приглашенных гостей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После пандемии тюменцы стали скромнее отмечать свадьбы и сократили количество гостей. Об этом корреспонденту URA.RU на правах анонимности рассказала директор одного крупного тюменского свадебного агентства. По ее словам, число гостей на торжествах сократилось примерно вдвое, в том числе и на национальных свадьбах, которые обычно проходят с большим количеством людей.

«Тенденция последних нескольких лет — снижение количества гостей на свадьбах. То есть сегодняшняя свадьба — это 35-60 человек. Раньше мы их проводили от 50 до 100 гостей. В Тюмени очень мощные национальные диаспоры, но даже у них заметно сократилось количество гостей. Раньше было 500-700 гостей, сейчас примерно 150-200 — это потолок. Это выгодно сказалось на общем бюджете», — рассказывает свадебный организатор.

По ее словам, сокращение количества приглашенных ввело новый тренд среди тюменских молодоженов. «Появилась тенденция к небольшим, камерным свадьбам. В пандемию старались устраивать торжество по всем правилам эпидемиологический обстановки и теперь, когда ограничения сняты, мода на маленькие свадьбы в небольших помещениях осталась», — добавляет собеседница агентства.

18 марта 2020 года постановлением правительства Тюменской области был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Тогда в ЗАГСе сократили количество гостей на церемонии бракосочетания до 50 человек. Позже это число уменьшилось до 10 человек, включая молодожен и работников ЗАГСа.