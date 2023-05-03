«Урал» проиграл ЦСКА в полуфинале Кубка России в Екатеринбурге. Фото

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Матч прошел на «Екатеринбург Арене» Фото:

Футбольный клуб «Урал» проиграл в ответном матче с ЦСКА со счетом 2:1 на «Екатеринбург Арене». Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«На 48 минуте первого тайма в ворота „Урала“ забил мяч полузащитник ЦСКА Хесус Медина. Вначале второго тайма нападающий „Урала“ Рай Влут сравнил счет, забив пенальти. На 57 минуте нападающему московского клуба Федору Чалову удалось забить второй мяч в сетку уральской команды», — передает корреспондент URA.RU.

ЦСКА выходит в Суперфинал Кубка. В настоящее время соперник московского клуба неизвестен. У «Урала» еще будет шанс на трофей. Команда Гончаренко сыграет в финале Пути регионов с победителем пары «Акрон» — «Краснодар».

Перед началом матча на «Екатеринбург Арене» со своими хитами выступил певец Niletto. Во время игры фанат «Урала» сделал предложение своей девушке.

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Футбольный клуб «Урал» проиграл в ответном матче с ЦСКА со счетом 2:1 на «Екатеринбург Арене». Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «На 48 минуте первого тайма в ворота „Урала“ забил мяч полузащитник ЦСКА Хесус Медина. Вначале второго тайма нападающий „Урала“ Рай Влут сравнил счет, забив пенальти. На 57 минуте нападающему московского клуба Федору Чалову удалось забить второй мяч в сетку уральской команды», — передает корреспондент URA.RU. ЦСКА выходит в Суперфинал Кубка. В настоящее время соперник московского клуба неизвестен. У «Урала» еще будет шанс на трофей. Команда Гончаренко сыграет в финале Пути регионов с победителем пары «Акрон» — «Краснодар». Перед началом матча на «Екатеринбург Арене» со своими хитами выступил певец Niletto. Во время игры фанат «Урала» сделал предложение своей девушке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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