03 мая 2023

На фронте с помощью гаубицы с челябинским двигателем сорвали наступление противника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица, сбойка
За срыв наступления противника с помощью гаубицы бойцу вручили награду Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На фронте боец с позывным «Дон» сорвал наступление ВСУ гаубицей «Гвоздика», оснащенной двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, выдвижение вражеской бронетехники обнаружила разведка.

«Командир самоходной гаубицы „Гвоздика“ с позывным „Дон“ вспомнил, как он в составе батареи сорвал наступление противника. В тот день разведка обнаружила выдвижение вражеской бронетехники», — рассказали в военном ведомстве.

В результате оперативного донесения «Дон» быстро навел орудие на цель. Боец оценил, что по колонне отработали на «отлично». Опасность для российских войск предотвратили вовремя.

В феврале военнослужащего наградили орденом Мужества. В то же время «Дон» признался, что для каждого командира лучшей наградой является то, когда бойцы личного состава возвращаются живыми и здоровыми к своим семьям.

Гаубица «Гвоздика» оснащена двигателем челябинского завода мощностью 840 лошадиных сил. Производит технику госкорпорация «Уралвагонзавод».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фронте боец с позывным «Дон» сорвал наступление ВСУ гаубицей «Гвоздика», оснащенной двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, выдвижение вражеской бронетехники обнаружила разведка. «Командир самоходной гаубицы „Гвоздика“ с позывным „Дон“ вспомнил, как он в составе батареи сорвал наступление противника. В тот день разведка обнаружила выдвижение вражеской бронетехники», — рассказали в военном ведомстве. В результате оперативного донесения «Дон» быстро навел орудие на цель. Боец оценил, что по колонне отработали на «отлично». Опасность для российских войск предотвратили вовремя. В феврале военнослужащего наградили орденом Мужества. В то же время «Дон» признался, что для каждого командира лучшей наградой является то, когда бойцы личного состава возвращаются живыми и здоровыми к своим семьям. Гаубица «Гвоздика» оснащена двигателем челябинского завода мощностью 840 лошадиных сил. Производит технику госкорпорация «Уралвагонзавод».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...