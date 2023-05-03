За срыв наступления противника с помощью гаубицы бойцу вручили награду Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На фронте боец с позывным «Дон» сорвал наступление ВСУ гаубицей «Гвоздика», оснащенной двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, выдвижение вражеской бронетехники обнаружила разведка.

«Командир самоходной гаубицы „Гвоздика“ с позывным „Дон“ вспомнил, как он в составе батареи сорвал наступление противника. В тот день разведка обнаружила выдвижение вражеской бронетехники», — рассказали в военном ведомстве.

В результате оперативного донесения «Дон» быстро навел орудие на цель. Боец оценил, что по колонне отработали на «отлично». Опасность для российских войск предотвратили вовремя.

В феврале военнослужащего наградили орденом Мужества. В то же время «Дон» признался, что для каждого командира лучшей наградой является то, когда бойцы личного состава возвращаются живыми и здоровыми к своим семьям.

Гаубица «Гвоздика» оснащена двигателем челябинского завода мощностью 840 лошадиных сил. Производит технику госкорпорация «Уралвагонзавод».