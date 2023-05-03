В Сургуте ребенок оказался в реанимации после столкновения с электросамокатом

В результате столкновения 5-летний мальчик был серьезно травмирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) 5-лений мальчик оказался в реанимации после того, как в парке его сбил на электросамокате 17-летний подросток. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города.

«В парке на Иосифа Каролинского 17-летний подросток, управляя арендованном электросамокатом, врезался в 5-летнего мальчика, которые ехал на велосипеде. В результате случившегося малыш получил открытую черепно-мозговую травму. Его отправили в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Врачи сделали ему уже две операции», — сообщил собеседник.

В полиции журналисту URA.RU подтвердили информацию о случившемся, но подробности называть отказались. Там посоветовали обратиться в следственный комитет, так как делом занимаются их сотрудники. В СКР сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Следователи установят все обстоятельства случившегося, дадут правовую оценку действиям представителей фирмы, предоставляющей гражданам электросамокаты в аренду, установят степень тяжести вреда, причиненного здоровью малолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО заходит крупная сеть по прокату самокатов. Сразу в двух городах, в Нижневартовске и Сургуте, откроются точки проката электросамокатов от Whoosh.