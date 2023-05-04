Свердловский мэр озвучила подробности борьбы с огнем в зоне ЧС. Фото

04 мая 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Пожары идут в районе озера Черное и поселка Красноармейский Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Асбестовском городском округе (Свердловская область) силами «Сухоложского лесничества» и Уральской базы авиационной охраны лесов продолжается борьба с пожарами в районе озера Черное и поселка Красноармейский. Об этом рассказала глава Асбестовского ГО Наталья Тихонова. «Тушение лесного пожара в районе озера Черное продолжается, борьба с огнем ведется силами „Сухоложского лесничества“ и Уральской базы авиационной охраны лесов. Задействованы 20 специалистов и 4 единицы техники — трактор, бульдозер, пожарные цистерны», — сообщила Тихонова на своей странице «Вконтакте». В районе поселка Красноармейский также идет борьба с огнем. По словам Тихоновой, пожар тушат «Сухоложское лесничество» и Уральская база авиационной охраны лесов. Им оказывают помощь спасатели «Центра спасения», работает техника «Вторресурсов» и 61-й пожарно-спасательной части. В общем задействовано 26 человек и 11 единиц техники. Уточняется, что борьбу с огнем осложняет ветер. Ранее URA.RU. сообщало о введении в Свердловской области режимов чрезвычайной ситуации. В связи с пожарами режимы ЧС введены в Асбестовском и Сосьвинском городских округах.

В Асбестовском городском округе (Свердловская область) силами «Сухоложского лесничества» и Уральской базы авиационной охраны лесов продолжается борьба с пожарами в районе озера Черное и поселка Красноармейский. Об этом рассказала глава Асбестовского ГО Наталья Тихонова. «Тушение лесного пожара в районе озера Черное продолжается, борьба с огнем ведется силами „Сухоложского лесничества“ и Уральской базы авиационной охраны лесов. Задействованы 20 специалистов и 4 единицы техники — трактор, бульдозер, пожарные цистерны», — сообщила Тихонова на своей странице «Вконтакте». В районе поселка Красноармейский также идет борьба с огнем. По словам Тихоновой, пожар тушат «Сухоложское лесничество» и Уральская база авиационной охраны лесов. Им оказывают помощь спасатели «Центра спасения», работает техника «Вторресурсов» и 61-й пожарно-спасательной части. В общем задействовано 26 человек и 11 единиц техники. Уточняется, что борьбу с огнем осложняет ветер. Ранее URA.RU. сообщало о введении в Свердловской области режимов чрезвычайной ситуации. В связи с пожарами режимы ЧС введены в Асбестовском и Сосьвинском городских округах.