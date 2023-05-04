Бастрыкин запросил доклад о ребенке из Челябинска, который упал с горки на металлический штырь

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по ситуации с 9-летним ребенком, который в Челябинске с горки упал на металлический штырь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В одной из социальных сетей сообщается о том, что 2 мая 2023 года в Челябинске 9-летний ребенок получил травму спины на детской площадке и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СКР.
По факту инцидента на детской площадке следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).
Несчастный случай на детской площадке в Челябинске произошел 2 мая. 9-летний мальчик упал с горки на металлический штырь.
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