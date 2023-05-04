04 мая 2023

Бастрыкин запросил доклад о ребенке из Челябинска, который упал с горки на металлический штырь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с травмированием мальчика на детской площадке Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по ситуации с 9-летним ребенком, который в Челябинске с горки упал на металлический штырь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В одной из социальных сетей сообщается о том, что 2 мая 2023 года в Челябинске 9-летний ребенок получил травму спины на детской площадке и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СКР.

По факту инцидента на детской площадке следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Несчастный случай на детской площадке в Челябинске произошел 2 мая. 9-летний мальчик упал с горки на металлический штырь.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по ситуации с 9-летним ребенком, который в Челябинске с горки упал на металлический штырь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В одной из социальных сетей сообщается о том, что 2 мая 2023 года в Челябинске 9-летний ребенок получил травму спины на детской площадке и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СКР. По факту инцидента на детской площадке следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Несчастный случай на детской площадке в Челябинске произошел 2 мая. 9-летний мальчик упал с горки на металлический штырь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...