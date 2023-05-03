В Челябинске ребенок упал с горки на металлический штырь

СК проверит обстоятельства травмирования ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на детской площадке ребенок упал с горки на металлический штырь. Об этом еще 2 мая сообщили очевидцы в социальных сетях. СКР по региону по данному факту проводит проверку.

«Следственными органами СКР по региону проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве утонили, что о травмировании ребенка сообщили в социальной сети. Сейчас проводится проверка достоверности полученной информации.

Ребенок был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Там ему оказали необходимую помощь.