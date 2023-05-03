В Челябинске ребенок упал с горки на металлический штырь

СК проверит обстоятельства травмирования ребенка
В Челябинске на детской площадке ребенок упал с горки на металлический штырь. Об этом еще 2 мая сообщили очевидцы в социальных сетях. СКР по региону по данному факту проводит проверку.
«Следственными органами СКР по региону проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В ведомстве утонили, что о травмировании ребенка сообщили в социальной сети. Сейчас проводится проверка достоверности полученной информации.
Ребенок был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Там ему оказали необходимую помощь.
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