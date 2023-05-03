03 мая 2023

В Челябинске ребенок упал с горки на металлический штырь

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
СК проверит обстоятельства травмирования ребенка Фото:

В Челябинске на детской площадке ребенок упал с горки на металлический штырь. Об этом еще 2 мая сообщили очевидцы в социальных сетях. СКР по региону по данному факту проводит проверку.

«Следственными органами СКР по региону проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве утонили, что о травмировании ребенка сообщили в социальной сети. Сейчас проводится проверка достоверности полученной информации.

Ребенок был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Там ему оказали необходимую помощь.

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В Челябинске на детской площадке ребенок упал с горки на металлический штырь. Об этом еще 2 мая сообщили очевидцы в социальных сетях. СКР по региону по данному факту проводит проверку. «Следственными органами СКР по региону проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве утонили, что о травмировании ребенка сообщили в социальной сети. Сейчас проводится проверка достоверности полученной информации. Ребенок был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Там ему оказали необходимую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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