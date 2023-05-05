Волонтеры призвали свердловчан проверить видеорегистраторы для поиска пропавшей пенсионерки. Фото

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Пенсионерка вышла на прогулку 4 мая и не вернулась домой Фото:

Волонтеры призвали автомобилистов, проезжающих вечером 4 мая от деревни Андронова до села Сладковское (Свердловская область), проверить видеорегистраторы, чтобы помочь в поисках пропавшей 70-летней Нины Болотовой. Об этом сообщили поисковики в соцсети.

«Если вы проезжали по дороге от Туринской слободы до деревни Томилова, в особенности от деревни Андронова до села Сладковское, 4 мая с 22:00 до 02:00 часов утра, пожалуйста, посмотрите записи с видеорегистраторов. Если заметили похожего на пропавшую человека передайте записи нам», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

Пропавшая Нина Болотова вышла на прогулку 4 мая и не вернулась домой. Приметы пропавшей: рост 174 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза, на пенсионерке была красная кофта, черные штаны, голубые сланцы, на голове черная шапка. Если вы видели Нину или знаете, где она находится, сообщите по номеру 8 (912) 677 95-99.

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Волонтеры призвали автомобилистов, проезжающих вечером 4 мая от деревни Андронова до села Сладковское (Свердловская область), проверить видеорегистраторы, чтобы помочь в поисках пропавшей 70-летней Нины Болотовой. Об этом сообщили поисковики в соцсети. «Если вы проезжали по дороге от Туринской слободы до деревни Томилова, в особенности от деревни Андронова до села Сладковское, 4 мая с 22:00 до 02:00 часов утра, пожалуйста, посмотрите записи с видеорегистраторов. Если заметили похожего на пропавшую человека передайте записи нам», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Пропавшая Нина Болотова вышла на прогулку 4 мая и не вернулась домой. Приметы пропавшей: рост 174 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза, на пенсионерке была красная кофта, черные штаны, голубые сланцы, на голове черная шапка. Если вы видели Нину или знаете, где она находится, сообщите по номеру 8 (912) 677 95-99.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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