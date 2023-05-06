06 мая 2023

До пожара со склада в Первомайском успели вывезти боеприпасы

© Служба новостей «URA.RU»
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Боеприпасы успели вывезти в безопасное место Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Об угрозе складам в поселке Первомайский (Свердловская область) было известно заранее, поэтому местные власти успели подготовиться и заблаговременно вывезти боеприпасы в другое место. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.

«Об угрозе складам было известно два дня назад. Поэтому силы были в готовности, и три склада удалось спасти. Взрывов не было, потому что взрывчатые вещества успели заблаговременно вывезти со складов», — сказала собеседник агентства.

В данный момент в Первомайском объявлен режим ЧС. Местные власти успели эвакуировать 400 человек до того, как в поселке загорелся склад с порохом. На борьбу с пожаром брошены большие силы МЧС, также для помощи спасателям объединяются волонтеры.

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Об угрозе складам в поселке Первомайский (Свердловская область) было известно заранее, поэтому местные власти успели подготовиться и заблаговременно вывезти боеприпасы в другое место. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Об угрозе складам было известно два дня назад. Поэтому силы были в готовности, и три склада удалось спасти. Взрывов не было, потому что взрывчатые вещества успели заблаговременно вывезти со складов», — сказала собеседник агентства. В данный момент в Первомайском объявлен режим ЧС. Местные власти успели эвакуировать 400 человек до того, как в поселке загорелся склад с порохом. На борьбу с пожаром брошены большие силы МЧС, также для помощи спасателям объединяются волонтеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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