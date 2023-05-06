До пожара со склада в Первомайском успели вывезти боеприпасы

07 мая 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Боеприпасы успели вывезти в безопасное место Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Пожары в Свердловской области Об угрозе складам в поселке Первомайский (Свердловская область) было известно заранее, поэтому местные власти успели подготовиться и заблаговременно вывезти боеприпасы в другое место. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Об угрозе складам было известно два дня назад. Поэтому силы были в готовности, и три склада удалось спасти. Взрывов не было, потому что взрывчатые вещества успели заблаговременно вывезти со складов», — сказала собеседник агентства. В данный момент в Первомайском объявлен режим ЧС. Местные власти успели эвакуировать 400 человек до того, как в поселке загорелся склад с порохом. На борьбу с пожаром брошены большие силы МЧС, также для помощи спасателям объединяются волонтеры.

Об угрозе складам в поселке Первомайский (Свердловская область) было известно заранее, поэтому местные власти успели подготовиться и заблаговременно вывезти боеприпасы в другое место. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Об угрозе складам было известно два дня назад. Поэтому силы были в готовности, и три склада удалось спасти. Взрывов не было, потому что взрывчатые вещества успели заблаговременно вывезти со складов», — сказала собеседник агентства. В данный момент в Первомайском объявлен режим ЧС. Местные власти успели эвакуировать 400 человек до того, как в поселке загорелся склад с порохом. На борьбу с пожаром брошены большие силы МЧС, также для помощи спасателям объединяются волонтеры.