Пригожин открыл памятник погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом. Видео

08 мая 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Основатель ЧВК «Вагнер» открыл памятник на кладбище под Екатеринбургом Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин открыл памятник погибшим на Украине бойцам ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом. Он отметил, что рядом с памятником могут появиться братские могилы. Видео поделилась пресс-служба Пригожина. «Мы на одном из кладбищ ЧВК „Вагнер“ под Екатеринбургом, здесь захоронены те, кто родился в Екатеринбурге, либо уходил отсюда на фронт. <…> Мы должны понимать, что наша страна получила новых героев, поэтому этот памятник — тем, кто погиб, сражаясь за Родину. Думаю, братские могилы тоже появятся», — сказал глава ЧВК в видео, опубликованном в telegram-канале «Кепка Пригожина». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как сообщал российский лидер, главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин открыл памятник погибшим на Украине бойцам ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом. Он отметил, что рядом с памятником могут появиться братские могилы. Видео поделилась пресс-служба Пригожина. «Мы на одном из кладбищ ЧВК „Вагнер“ под Екатеринбургом, здесь захоронены те, кто родился в Екатеринбурге, либо уходил отсюда на фронт. <…> Мы должны понимать, что наша страна получила новых героев, поэтому этот памятник — тем, кто погиб, сражаясь за Родину. Думаю, братские могилы тоже появятся», — сказал глава ЧВК в видео, опубликованном в telegram-канале «Кепка Пригожина». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как сообщал российский лидер, главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.