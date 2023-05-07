07 мая 2023

Челябинский губернатор Текслер посетил столетнего ветерана. Фото

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Бессмертный полк. Челябинск, бессмертный полк, шествие, текслер алексей
Алексей Текслер считает, что общение с ветеранами воспитывает любовь к родине Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Нежаренко, которому в этом году исполняется 100 лет. О своем визите глава региона написал в telegram-канале.

«Ветеранов Великой Отечественной войны с нами осталось так мало, каждая минута общения с ними большое счастье. Поздравил с Днем Победы Ивана Кирилловича Нежаренко. Через месяц ему исполнится 100 лет!», — написал Алексей Текслер в соцсети.

Он рассказал, что Иван Нежаренко попал на фронт в ноябре 1941 года. Служил в разведывательной лыжной роте, получил ранение при защите Можайска. После войны работал строителем в Челябинске. Губернатор Текслер отметил, что общение с ветеранами позволяет осознать мудрость и любовь к родине.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Нежаренко, которому в этом году исполняется 100 лет. О своем визите глава региона написал в telegram-канале. «Ветеранов Великой Отечественной войны с нами осталось так мало, каждая минута общения с ними большое счастье. Поздравил с Днем Победы Ивана Кирилловича Нежаренко. Через месяц ему исполнится 100 лет!», — написал Алексей Текслер в соцсети. Он рассказал, что Иван Нежаренко попал на фронт в ноябре 1941 года. Служил в разведывательной лыжной роте, получил ранение при защите Можайска. После войны работал строителем в Челябинске. Губернатор Текслер отметил, что общение с ветеранами позволяет осознать мудрость и любовь к родине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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