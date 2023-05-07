Алексей Текслер считает, что общение с ветеранами воспитывает любовь к родине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Нежаренко, которому в этом году исполняется 100 лет. О своем визите глава региона написал в telegram-канале.

«Ветеранов Великой Отечественной войны с нами осталось так мало, каждая минута общения с ними большое счастье. Поздравил с Днем Победы Ивана Кирилловича Нежаренко. Через месяц ему исполнится 100 лет!», — написал Алексей Текслер в соцсети.

Он рассказал, что Иван Нежаренко попал на фронт в ноябре 1941 года. Служил в разведывательной лыжной роте, получил ранение при защите Можайска. После войны работал строителем в Челябинске. Губернатор Текслер отметил, что общение с ветеранами позволяет осознать мудрость и любовь к родине.